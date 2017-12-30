Tahran'dan Washington'a: ABD'nin ikiyüzlü ve çıkarcı desteği, halkımızın gözünde riya ve hileden farksız

İran, ülkedeki protestoların desteklenmesi gerektiğini söyleyen ve Tahran yönetimini suçlayan ABD yetkililerinin açıklamalarını ‘ikiyüzlü ve çıkarcı’ olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Büyük İran halkı ABD yetkililerinin son günlerde bazı İran kentlerinde yaşanan eylemlere yönelik ikiyüzlü ve çıkarcı desteğini, ABD yönetiminin riyası ve hilesinden başka bir şekilde değerlendirmiyor” dedi.

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"İran halkı, Trump'a herhangi bir değer atfetmiyor"

ABD yetkililerinin yaptığı, “ucuz, değersiz ve geçersiz” açıklamaları kınayan Kasımi, “İran halkı, Amerikan yetkililerinin çıkarcı yorumlarına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine herhangi bir değer atfetmiyor” diye konuştu.

İran halkının ülkenin güvenliğinin ve ilerlemesinin temel taşı olduğunu kaydeden Kasımi, ABD’nin Filistin, Yemen ve Bahreyn’de aktif olarak bir parçası olduğu insan hakları ihlallerini de yakından gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

"Taleplere yasalar çerçevesinde cevap bulmak mümkün"

ABD Başkanı Trump’ın ‘kindar’ bir şekilde İranlıların ABD’ye girmesii yasaklamaya çalıştığını da hatırlatan bakanlık sözcüsü, “İran İslam Cumhuriyeti Anayasası halkının sivil taleplerini yasal olarak korumak için gereken demokratik yapıları tasavvur etmektedir, bu taleplere yasalar çerçevesinde cevap bulmak mümkündür” ifadelerini kullandı.

İran’da perşembe günü başlayan protestolar, ülke geneline yayılmış ve birçok kentte hem Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi, hem de dini lider Ali Hamaney’i eleştiren sloganlar atılmıştı. Protestolar kapsamında yer yer Suudi Arabistan’a çağrı yapan sloganlar da atılırken, 1979 İslam Devrimi öncesinde ülkeden ayrılan Rıza Şah’ın ismi de eylemciler tarafından anılmıştı.

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İran’daki eylemlerle ilgili ilk uluslararası tepki de ABD’den gelmişti. Noel ile yeni yıl arasındaki tatil sürecinde olan ABD’de ilk tepkiyi ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak gözaltıları kınadıklarını söylemişti. "İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi” denen bakanlık açıklamasında da bütün ülkelere İran’daki protestoları açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunulmuştu.

Yılbaşı tatili için ABD’nin Florida eyaletindeki Mar-a-Lago’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump da kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor” demişti.