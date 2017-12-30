İran'da protestolar sürüyor; ilk açıklamalar ABD'den geldi: Saygı gösterilmeli, dünya izliyor

İran'da devam eden protestolarla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a ‘halkın haklarına saygı’ çağrısında bulundu.

Yılbaşı tatili için ABD’nin Florida eyaletindeki Mar-a-Lago’da bulunan ABD Başkanı Trump, İran’ın birçok kentinde hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ancak kısa süre içerisinde yer yer mevcut hükümete, yer yer de İslami yönetime yönelen protestolarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dünyanın İran’da yaşananları takip ettiğini belirten Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Bütün ülkelere İran halkını desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de İran'daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini açıklayarak gözaltıları kınadıklarını söylemişti. Ülkenin farklı bölgelerindeki barışçıl gösteri haberlerini takip ettiklerini belirten Nauert, şunları ifade etti:

"İran'ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz."

İran’ın muhafazakarlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan İbrahim Reisi’nin de memleketi olan Meşhed’de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestolarda ilk olarak hayat pahalılığına dikkat çekilir ve Ruhani’nin başında olduğu hükümet eleştirilirken, ilerleyen günlerde tepki İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’e ve mollalara yöneldi. Eylemlerde yer alan İranlıların “İslam Cumhuriyeti’ni istemiyoruz”, “Mollalar dışarı” sloganları attığı görüldü. Aynı zamanda yer yer İran’ın Ortadoğu’daki dış politikası da eleştirilirken, İslam Devrimi öncesinde ülkenin başında bulunan İran Şahı Rıza Pehlevi’yi destekleyen sloganlar da atıldı.