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Dünya

İran'da protestolar devam ediyor; atılan sloganlar arasında "Ruhani'ye ölüm" ve "Mollalar dışarı" var

Hayat pahalılığına tepki olarak başlayan protestolarda eylemciler ülkenin dini yönetimi ve hükümeti de eleştiriyor

30 Aralık 2017 00:18

İran'da ekonomik taleplerle başlayan protesto gösterilerinin ikinci gününde sokaklara çıkanlar rejim karşıtı protestolar atmaya başladı. İranlı bir yetkili Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, Meşhed kentinde 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başkent Tahran'da da gözaltına alınanlar olduğu bildiriliyor.

Protestolarda İranlıların hükümet ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra din adamlarına da tepki gösterdiği kaydedildi. Atılan sloganlar arasında "Ruhani'ye ölüm", "İslam Cumhuriyeti'ni istemiyoruz", "Mollalar size yazıklar olsun, ülkemizden gidin" yer aldı.

Ülkenin kuzeyindeki Reşt ve batısındaki Kirmanşah şehirlerinde de gösteriler düzenlendiği; Şiraz, İsfahan ve Hemedan gibi şehirlerde de küçük bazı grupların toplandığı kaydedilirken, sosyal medyaya yüklenen bazı videolarda ise polis ve göstericiler arasında Kirmanşah şehrinde çatışmaların çıktığı görüldü.

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