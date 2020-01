Trump, yeni yıla da İran’la girdi: Terörü destekleyen bir numaralı devlet

Geçen ay yayınladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde de İran’a geniş yer veren ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıla da birkaç gündür protestoların yaşandığı Orta Doğu ülkesiyle ilgilenerek girdi.

Yeni yıla ABD’nin Florida eyaletindeki Mar-a-Lago’da giren ABD Başkanı, yerel saatle 17.00 sıralarında resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın terörü en çok destekleyen ve saat başı çeşitli insan hakları ihlalleri gerçekleştiren İran, şimdi de barışçıl protestocuların iletişim kuramaması için interneti kapattı. İyi değil!” ifadelerini kullandı.

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good!