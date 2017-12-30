T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump, yeni yıla da İran’la girdi: Terörü destekleyen bir numaralı devlet

Ruhani: Henüz birkaç ay önce İran ulusunu terörist olarak tanımlayan Trump'ın protestolara yönelik duygularını ifade etme hakkı yok

01 Ocak 2018 16:11

Geçen ay yayınladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde de İran’a geniş yer veren ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıla da birkaç gündür protestoların yaşandığı Orta Doğu ülkesiyle ilgilenerek girdi. 

Yeni yıla ABD’nin Florida eyaletindeki Mar-a-Lago’da giren ABD Başkanı, yerel saatle 17.00 sıralarında resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın terörü en çok destekleyen ve saat başı çeşitli insan hakları ihlalleri gerçekleştiren İran, şimdi de barışçıl protestocuların iletişim kuramaması için interneti kapattı. İyi değil!” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Hasan RuhaniDonald Trumpİranprotestolaryeni yıl
","articleSection":"Dünya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-01-01T16:11:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/trump-yeni-yila-da-iranla-girdi-teroru-destekleyen-bir-numarali-devlet,525481","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/trump-yeni-yila-da-iranla-girdi-teroru-destekleyen-bir-numarali-devlet,525481"}]

İlgili Haberler

"Ruhani'ye ölüm"le başladı, "Mollalar dışarı"ya evrildi; ilk açıklama ABD'den geldi, İran'da neler oluyor?

İran'da 2009'daki 'Yeşil Hareket'ten bu yana en geniş kapsamlı eylemler yaşanıyor

İran: İzinsiz toplantılara katılanlar kendileri ve diğerleri için sorun yaratacak

“Gazze’ye değil, Lübnan’a değil, hayatım İran’a”

İran Devrim Muhafızları: Protestolara devam edenler 'demir yumrukla' karşılaşır

Ülkedeki yaşam standartları nedeniyle başlayan protestolar üç gündür sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Halk protesto etmekte özgürdür

Protestolaların devam ettiği İran'de, Cumhurbaşkanı Ruhani 'ülkede eleştiriye alan açılması gerektiğini' söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24