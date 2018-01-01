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Dünya

İran'da karakol ve askeri üslere saldıran silahlı protestocular püskürtüldü

Polis merkezi ve askeri üsleri ele geçirmeye çalışan silahlı protestocuların güçlü bir direnişle karşılaştığı kaydedildi

01 Ocak 2018 16:31

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, polis merkezleri ve akeri üsleri ele geçirmeye çalışan silahlı protestocuların püskürtüldüğü duyuruldu.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, “Bazı silahlı protestocular, polis merkezlerini ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştı, ancak güvenlik güçlerinin ciddi direnişiyle karşılaştı” dendi. Açıklamada, saldırıların nerede gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmedi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Öte yandan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye yükseldiği kaydedildi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, 10 kişinin öldüğü teyit edildi. Yetkililer daha önce 4 kişinin ölümüyle ilgili resmi açıklama yapmıştı. 

Yerel bir yönetici, ülkenin güneybatısındaki İzeh kentinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Vuran kişilerin kimliğine dair bir açıklama yapılmazken, ILNA’ya konuşan yerel yöneticisi Hedayatollah Khademi, “Izeh halkı da başka kentlerde olduğu gibi ekonomik problemlere yönelik eylem düzenledi ve ne yazık ki bu protestolar iki kişinin hayatını kaybetmesine, diğerlerinin de yaralanmasına sebep oldu” dedi. 

Devlet televizyonu, batıdaki Dorud kentinde de protestocuların çaldığı itfaiye aracının çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Öte yandan ILNA’nın haberine göre de, ülkenin kuzeybatısındaki Takestan kentinde dini bir okul ve hükümet binaları ateşe verildi. 

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