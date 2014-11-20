Rus internet sitesi Türkiye'de 170 kameranın canlı görüntülerini paylaşıyor

Rusya merkezli bir internet sitesinin, aralarında Türkiye'nin de olduğu 250'nin üzerinde ülkeden on binlerce kamera sistemini canlı olarak yayınladığı fark edildi. Canlı görüntüleri paylaşılan kameralar arasında evlerdeki güvenlik sistemleri de var.

Site Türkiye'den 170 kameranın canlı görüntülerini paylaşıyor. İnternet sitesine ulaşan BBC, site adını yayınlamama kararı aldı. Türkiye'den gelen görüntüler arasında dikkat çeken bazı kameraların olduğu yerler ise şöyle:

- Evlerin odaları

- Çalışma ofisleri

- Kuyumcular

- Hastaneler

- Devlet daireleri

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, sitede ABD'den 4 bin 591 kameranın yayını yapılırken, Fransa'dan 1576, İngiltere'den ise 584 kameranın görüntüleri paylaşılıyor.

Güvenlik açığı

Kurulan kapalı devre kamera sistemlerine yabancı kişilerin nasıl erişim sağlandığı sorusu ise bilgisayar korsanlığı ile açıklanıyor. Yetkililer bu tip güvenlik kamera sistemleri kullananların zor tahmin edilen şifreleri tercih etmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Evlere ve işyerlerine özel güvenlik şirketleri tarafından kurulan kamera sistemleri internet üzerinden kapalı devre olarak çalışıyor. Hizmeti alan kişiler bir şifre ile cep telefonlarından dahi eşzamanlı olarak kameranın bulunduğu ortamı izleyebiliyor. İnternet sitesinin görüntülerini yayınladığı kamera sistemlerinden biri de ABD firması Linksys.

'Müşterilerimizi eğitmeye devam edeceğiz'

Linksys sözcüsü, "Sitede hangi Linksys IP kameralarına erişildiğini tespit etmeye çalışıyoruz" dedi ve şu yorumu yaptı:

"Artık üretilmeyen eski Linksys IP kamerası olduğunu düşünüyoruz. Bu kameralar için müşterileri şifrelerini değiştirmeye zorlayan bir sistemimiz yok. İzinsiz müdahalelerden kendilerini koruyabilmeleri için şifre değiştirmenin ne kadar önemli olduğu konusunda müşterilerimizi eğitmeye devam edeceğiz."

"Yeni kameralarımızda, verilen şifreleri değiştirmeyen kullanıcıları uyaran bir sistem var. Müşteriler, yeni bir şifre belirleyene kadar kameraya giriş yaptıklarında bir uyarıyla karşılaşıyor."