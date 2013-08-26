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Yaşam

Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı

İzmir'de, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki kadınlar tuvaletine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı

26 Ağustos 2013 14:21

Bornova'daki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ndeki acil serviste bulunan kadın tuvaletine gizli kamera yerleştirildiği belirlendi.
Radikal'in haberine göre, klozetin karşısındaki duvara, flasterle yapıştırılan anahtar görünümlü mini kamerayı, dün saat 19.30 sıralarında tuvaleti kullanan bir hastanın farketmesi üzerine durum polise bildirildi.
İhbar üzerine acil servise sevk edilen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma yaptı. İçinde 8 gigebayt kapasiteli hafıza kartı bulunduğu belirtilen mini kamera, yapılan kontrollerin ardından incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis, kamerayı kimin koyduğunu belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Hastane yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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