Yeni Şafak: Paralel yapı masaj salonlarına gizli kamera koydu

Yeni Şafak gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın paralel yapı dediği Gülen cemaatinin, Mersin’de 12 masaj salonu ve saunada gizli kamera sistemi kurup müşterileri aylarca izlediğini yazdı.

Yeni Şafak’ta yer alan haberde, “Kentteki etkili isimlerin mahrem görüntülerini çekmeyi başaran örgüt, bu yolla şantaja başladı. Birçok kentte bu yolu kullandığı öne sürülen paralel yapılanmanın böylece kamu görevlilerine istediği işlemi yaptırabildiği iddia edildi” denildi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (11 Mart 2014) nüshasında yayımlanan,” Şantaj Salonu” başlıklı haber şöyle:

Şantaj salonu

Mersin'deki yüzlerce kamu görevlisi ve siyasiyi uydurma örgütleri bahane göstererek dinleyen paralel çetenin kentteki 12 masaj ve sauna salonunun kamera sistemini Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'ne bağladığı ortaya çıktı. Teknik takibin CMK 140'taki açıktan yararlanarak örgüt suçu bahanesiyle mahkeme kararıyla yapıldığı belirtildi. Pasifize edilecek kişiler için materyal toplayan paralel yapının bu yolla kimlere şantaj yaptığı araştırılıyor. Mersin'de yüzlerce vatandaşı çeşitli örgütleri bahane göstererek iki yıl boyunca dinlemeye alan paralel yapılanmanın şantaj oyunu da deşifre oldu.

Hem dinlediler, hem izlediler

Kentteki yüzlerce hakim, emniyet müdürü, polis memuru, zabıt katibi ve siyasileri PKK-KCK, Hizbullah, El-Kaide, ÖSO, MLKP gibi örgütlerin şüphelisi gibi göstererek bu isimlerin tüm hayatını takibe alan paralel şebeke, şantaj yapmak için de yüzlerce video kaydı depoladı. Şehirde bulunan 12 adet masaj ve sauna salonunda bulunan odalara gizli kamera yerleştiren örgüt, gizli kameraların yanı sıra bu salonlara ait güvenlik kameralarını da CMK 140'taki boşluktan yararlanarak çıkarttığı mahkeme kararıyla Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'den canlı olarak izledi. Paralel yapının bu salonlara şehirdeki ileri gelen isimlerin gelmesini bekleyerek mahrem görüntüler elde ettiği öğrenildi.

Şantaj tuzağı kurdular

Kentteki etkili isimlerin mahrem görüntülerini çekmeyi başaran örgüt, bu yolla şantaja başladı. Birçok kentte bu yolu kullandığı öne sürülen paralel yapılanmanın böylece kamu görevlilerine istediği işlemi yaptırabildiği iddia edildi. Mersin merkezli tele-kulak ve şantaj çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü ve savcılığın delilleri topladığı çete faaliyetleriyle kimlere şantaj yapıldığını belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Kanundaki boşluktan yararlandılar

Şehirde bulunan 12 adet masaj ve sauna salonunda bulunan odalara gizli kamera yerleştiren örgüt, gizli kameraların yanı sıra bu salonlara ait güvenlik kameralarını da CMK 140'taki boşluktan yararlanarak çıkarttığı mahkeme kararıyla Mersin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'den canlı olarak izledi. Paralel yapının bu salonlara şehirdeki ileri gelen isimlerin gelmesini bekleyerek mahrem görüntüler elde ettiği öğrenildi.