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Baransu: Sigara içmek için balkona çıktım, gizli kamera buldum

Mehmet Baransu: İki haberle Başbakanın kimyasını bozdum. Üstelik bu haberler devede kulak haberiydi

08 Aralık 2013 13:37

Taraf gazetesinde 2004 MGK belgelerini yayınlayan Mehmet Baransu, evinde dinleme cihazı ve gizli kamera bulduğunu iddia etti.

Cihazları balkon kapısının üzerinde bulduğunu da Twitter hesabından duyuran Baransu, inceleme için ekip çağırdığını belirtti. Ancak polis, Baransu’nun kendilerine herhangi bir başvurusunun olmadığını söyledi. Baransu’nun attığı tweet’lerden bazıları şöyle:

- Hadi bakalım. Sigara içmek için balkona çıkarken kapı üstünde dinleme cihazı ve gizli kamera buldum. Kim koymuş olabilir ki?

- Kamufle etmeye çalışmışlar ama anten görünüyor. PVC rengini seçip, PVC üzerine koymuşlar ki belli olmasın diye.

- Bana ‘MİT’çiler seni takip ediyor’ diyen haber kaynağım; kısa bir zaman önce ‘Evine kamera koyacaklar’ demişti.

- Yuh diyorum size. Aşağılık insanlar.

- Bu pisliğin arkasından hangi kurumun çıkacağını da biliyorum. Peşime adam taktığınız yetmedi şimdi de gizli kamera, ses kaydı öyle mi?

- Evdeki alarm sistemiyle birebir uyumlu, benzer kutu içine kamera koyma. Sadece zeki olduğunuz yön bu ama yine yakalandınız.

- Bir hafta önce böcek tarama cihazı sinyal verdi ama yandaki Kuran kursunun kamera sinyali diye düşündüm. Kapı üstüne bakmak aklıma gelmedi.

Baransu, Başbakan Erdoğan’ın, “Devletin mahremini ifşa etmenin adı özgürlük değil düpedüz vatana ihanettir” sözlerine Twitter üzerinden özetle şu yanıtları verdi:

- Sayın Başbakan, kurban verdi diye fişleme yapmak vatana ihanet değil de bunu ifşa etmek mi vatana ihanet.

- Syn Başbakan: İhaleye girecek muhalifleri MİT’in dinleyip sizlere fişlemesi vatana ihanet değil de bunların belgelerini yayımlamak mı ihanet.

- Syn Başbakan, size bağlı kurum cemaate kurban hissesi verdi diye bir devlet memurunu neden fişler? Vatan hainliğini boşverin buna cevap verin

- Sayın Başbakan, Alparslan ne yaptı da yanınızdan kovdunuz. Hangi pis işlere girdi ve siz kendisi hakkında neden soruşturma açmadınız.

- İran paralarını, altınlarını kimler yedi. Bir danışmanın cep telefonundaki 1 milyar dolar mesajı neyin nesi? Bu mesajı hangi iranlı attı

- O İranlı Zeytinburnundaki cafede kimlerle bir araya geldi. Hangi pazarlıklar yapıldı. Bu pazarlıkta hangi AK Partili bakan vekil vardı

- İki haberle Başbakanın kimyasını bozdum. Üstelik bu haberler devede kulak haberiydi.

 

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