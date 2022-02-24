Rus borsasında sabah seansı iptal edildi

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıplarının ardından, Moskova Borsası yarınki sabah seansının iptal edildiğini duyurdu.
Moskova Borsasından yapılan açıklamada, piyasalarda önemli miktarda dalgalanmalar yaşandığı belirtildi.
TIKLAYIN | CANLI BLOG | Rusya, Ukrayna şehirlerini vuruyor; Kiev genel seferberliğe hazırlanıyor
Yatırımcılara duygusal tepkiler verilmemesi tavsiyesinin yer aldığı açıklamada, "Tecrübe, acele yapılan işlemlerin yatırımlarda olumsuz sonuçlar yaratabileceğini gösterir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Moskova Borsasında yarınki sabah seansının iptal edildiği kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatın ardından Moskova Borsası yüzde 33'ten fazla değer kaybederek 2.058 puana geriledi.
TIKLAYIN | Zelenski, "Putin karşıtı koalisyon kuruyoruz" dedi; Erdoğan dahil, dünya liderleriyle konuştuğunu söyledi
TIKLAYIN | Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti!
TIKLAYIN | Akşener: Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, S400'lerden acilen kurtulmalı
TIKLAYIN | İmamoğlu: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve askeri müdahalesi asla kabul edilemez
TIKLAYIN | Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafında çatışma çıktı: "Askerlerimiz 1986'daki trajedinin tekrarlanmaması için can veriyor"
TIKLAYIN | Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna saldırısında uğradığı rol nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulamaya hazırlanıyor