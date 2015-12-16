IŞİD Başika'daki askeri karargâhı vurdu; 4 Türk askeri yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Başika bölgesinde Peşmerge güçleri ve IŞİD arasındaki çatışmalarda, Türk askerlerinin eğitim verdiği askeri üs de bombalandı. IŞİD'in Peşmerge güçlerine attığı Katyuşa mermilerinin bir kısmının askeri üsse isabet ettiğini duyuran TSK, 4 Türk askerinin hafif olarak yaralandığı saldırı sonrasında IŞİD mevzilerinin bombalandığını açıkladı.

Türkiye ve merkezi Irak yönetimi arasında gerilime sebep olan Irak'ın kuzeyindeki Başika bölgesinde bulunan bir karargahın IŞİD tarafından bombalandığı haberi ilk olarak Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw tarafından duyuruldu.

IŞİD’in Musul'un Başika bölgesinde bulunan Sünni güçlere ait bir karargahı bombaladığını duyuran Rûdaw, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak duyuruldu ancak saldırı esnasında askeri üste olduğunu söyleyen eski Musul Valisi Esil Nuceyfi, 3 Haşdi Vatani askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının bölgedeki Türk askerlerine yönelik olmadığı, Peşmerge güçleri ve IŞİD arasındaki çatışmadan askeri üssün de etkilendiğini duyuruldu. IŞİD'in Peşmerge güçlerine attığı Katyuşa mermilerinin Türk askerlerinin bulunduğu üsse isabet ettiğinin belirtildiği TSK açıklamasında, IŞİD'e misliyle karşılık verildiği aktarıldı. IŞİD'in saldırısında 4 askerin yaralandığını belirten TSK, Şırnak'ın Silopi ilçesine sevk edilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. TSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"16 Aralık 2015 tarihinde; DEAŞ Terör Örgütü ile Peşmerge güçlerinin karşılıklı çatışmaları esnasında, saat 15.10 sularında, DEAŞ Terör Örgütü'nün Peşmerge tarafına attığı KATYUŞA ÇNRA mermilerinin bir kısmı Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu BAŞİKA'daki Üs Bölgesine düşmüştür.

Üs Bölgesine düşen mermilerden dolayı dört Kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış ve süratle Şırnak Devlet Hastanesi'ne tahliye edilmişlerdir. Tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü hedeflerine obüsler ile misliyle karşılık verilmiştir.

Yaşanan bu saldırı birlik güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

Hükümetten ilk açıklama: Yaptığımız takviyenin haklılığı ortaya çıktı

Başika'da askeri üsse yönelik saldırıyla ilgili olarak hükümetten ilk açıklama Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan geldi. TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Musul’un Başika bölgesinde yaşananların ardından bölgeye yönelik asker takviyesinin gündemde olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Maalesef çok riskli bir bölge Irak, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin olduğu, yapılanmaların olduğu bir ortam. Biz de işte tam da bu takviyi yapmıştık. Orada bir eğitim üssümüz var. Oranın güvenliğini sağlamak için takviye yapmıştık. Bunun ne kadar haklı olduğunu bu olay da bir kez daha gösteriyor bence. Buranın saldırılara açık bir alan olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Oraya ilave gerekip gerekmediğini tabi askeri makamlarımız, ilgili kurumlarımız en iyi göreceklerdir, hükümetimize getireceklerdir. Benim şu aşamada gerekir veya gerekmez demem doğru olmaz. Ama şunu ifade etmek isterim bir kez daha, oraya yaptığımız takviyenin haklı olduğu bu saldırıyla ortaya çıkıyor. Biz eğitim vermek üzere bir kampa sahibiz. Terörle mücadele eden bir konumdayız ama oradaki askerlerimizin, eğitim veren askerlerimizin de güvenliğini sağlamak bizim tabii ki birinci görevimiz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada da, Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığının önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Bu saldırı, ülkemizin Irak’a DEAŞ’la mücadelesi kapsamında verdiği desteğin önemli bir unsuru olan Başika/Zelikan kampının güvenliği konusundaki endişelerimizin ne kadar yerinde ve buraya konuşlandırmak istediğimiz koruma unsurunun da ne kadar gerekli olduğunu ispat etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını artırmasının ardından yapılan haberlerin, Başika'daki askerleri hedef haline getirdiğinin belirtildiği açıklamada, "Son gelişmelerin dost ve kardeş Irak'la birlikte ortak düşmanımız DEAŞ’la mücadeleye teksif edilmesi gereken enerji ve dikkatin dağılmasına sebep olduğunu görüyoruz. Dileğimiz, önceliğin tekrar DEAŞ’la ortak mücadeleye verilmesidir" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da yaşananların Türkiye'nin bölgeyle ilgili kaygılarını haklı çıkardığını söyledi. "Bu olay gösteriyor ki, bölgede güvenlik riskleri vardır ve bunu önleyici tedbirler almak zorundayız. Bu gelişme, attığımız adımların haklılığını ortaya koymuştur" diyen Davutoğlu, Irak hükümetiyle konuya dair görüşüleceğini belirtti.

Türkiye'nin Irak'taki mevcudiyetinin "terörle mücadele bağlamında" olduğunu belirten Başbakan, "Meşru Irak güçleri bu bölgede hakimiyet kurana kadar Türkiye gerekli tedbirleri alır. Eğer silahlı kuvvetlerimiz gereken adımları atmak konusunda tam yetkiye sahiptir" dedi.

Türkiye-Irak gerilimi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), iki yılı aşkın süredir Musul’un 32 kilometre kuzeyindeki Başika’da peşmerge güçleri ve diğer IŞİD karşıtı grupları eğitiyordu. Buradaki kamptaki askeri varlığın artırılması, Ankara ile Bağdat arasında diplomatik kriz yaratmıştı.

Merkezi Irak yönetimi Türk askerlerinin topraklarından çıkmasını talep etmiş, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Başika'da bulunduğunu belirten Türkiye ise görüşmeler sonrasında bölgedeki askerleri "yeniden tanzim etme" kararı almıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'nin, Türkiye’nin Başika kampında asker bulundurmasını görüşmek üzere toplanacağını duyurdu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal tarafından yapılan açıklamada; "Irak’ın talebi üzerine Arap Birliği ülke temsilcileri 24 Aralık'ta olağanüstü toplanacak. Toplantıda Türkiye’nin Irak toprağına gerçekleştirdiği ‘ihlal’ ele alınacak” denildi. Açıklamada Cemal, Irak’ın Türkiye’nin bütün askerlerini Irak’tan çekmesi için ısrarcı olacağını vurguladı.