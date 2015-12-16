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Davutoğlu: IŞİD saldırısı haklılığımızı ortaya koydu, silahlı kuvvetler gerekli adımlar konusunda tam yetkiye sahip!

"Meşru Irak güçleri bu bölgede hakimiyet kurana kadar Türkiye gerekli tedbirleri alır"

16 Aralık 2015 23:25

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika'daki askeri kampın IŞİD tarafından saldırıya uğramasını değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, yaşananların Türkiye'nin bölgeyle ilgili kaygılarını haklı çıkardığını söyledi.

"Bu olay gösteriyor ki, bölgede güvenlik riskleri vardır ve bunu önleyici tedbirler almak zorundayız. Bu gelişme, attığımız adımların haklılığını ortaya koymuştur" diyen Davutoğlu, Irak hükümetiyle konuya dair görüşüleceğini belirtti.

 

"Silahlı kuvvetlerimiz gereken adımları atmak konusunda tam yetkiye sahiptir"

 

Türkiye'nin Irak'taki mevcudiyetinin "terörle mücadele bağlamında" olduğunu belirten Başbakan, "Meşru Irak güçleri bu bölgede hakimiyet kurana kadar Türkiye gerekli tedbirleri alır. Eğer silahlı kuvvetlerimiz gereken adımları atmak konusunda tam yetkiye sahiptir" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sınırlarımızın güvenliği sınırötesinde başlar. Sadece sınırda alınacak tedbirlerle güvenliği sağlamak güçleşiyor. Başika Kampı’nın mevcudiyeti Musul’un DEAŞ’ın eline geçtiği 2014 yılından beri BM’nin aldığı kararlara dayanmaktadır. Türkiye bir karar verip kamp kurmuş değiştir. Uluslar arası toplumun aldığı kararlar bizi sınır ötesinde tedbir almaya sevk etmiştir.

Peşmerge ve DEAŞ arasındaki yoğun çatışma sonrasında Başika kampına da isabet eden mermiler ve oradaki çatışma ortamının etkisi sonucunda eğitilen askerlerden 2 kişi şehit oldu ve 4 askerimiz hafif şekilde yaralandı. Herhangi bir kaygı verici durum yok. Konuyu ele aldık. Her zaman olduğu gibi misliyle karşılık verildi ve DEAŞ mevzileri imha edildi. Türkiye’nin caydırıcı gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Bu olay gösteriyor ki, bölgede güvenlik riskleri vardır ve bunu önleyici tedbirler almak zorundayız. Bu gelişme, attığımız adımların haklılığını ortaya koymuştur. Bunları Irak’la da konuşacağız. Oradaki mevcudiyetimiz terörle mücadele bağlamındadır, meşru Irak güçleri bu bölgede hakimiyet kurana kadar Türkiye gerekli tedbirleri alır. Eğer silahlı kuvvetlerimiz gereken adımları atmak konusunda tam yetkiye sahiptir.

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