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TSK: Peşmergeyle çatışan DEAŞ Türk askerini de vurdu, misliyle karşılık verildi

IŞİD saldırısında yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi

16 Aralık 2015 21:19

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Başika'da, Peşmerge güçleri ve IŞİD arasındaki çatışmalardan, Türk askerlerinin bulunduğu üssün etkilendiğini açıkladı. IŞİD tarafından atılan Katyuşa ÇNRA mermilerinin bir kısmının askeri üsse düştüğünü belirten TSK, tespit edilen IŞİD hedeflerine obüsler ile misliyle karşılık verildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Başika Kampı'na düzenlenen saldırı ile ilgili açıklaması şöyle:

"16 Aralık 2015 tarihinde; DEAŞ Terör Örgütü ile Peşmerge güçlerinin karşılıklı çatışmaları esnasında, saat 15.10 sularında, DEAŞ Terör Örgütü'nün Peşmerge tarafına attığı KATYUŞA ÇNRA mermilerinin bir kısmı Türk askerlerinin de konuşlu bulunduğu BAŞİKA'daki Üs Bölgesine düşmüştür.
Üs Bölgesine düşen mermilerden dolayı dört Kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmış ve süratle Şırnak Devlet Hastanesi'ne tahliye edilmişlerdir. Tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü hedeflerine obüsler ile misliyle karşılık verilmiştir. 

Yaşanan bu saldırı birlik güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

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