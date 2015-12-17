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IŞİD saldırısına tanık olan eski Musul Valisi: Sürpriz değildi, tahmin ediyorduk!

"Kampla ilgili güvenlik tedbirlerinin artırılması konusunda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı"

17 Aralık 2015 01:27

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinin Başika bölgesinde yer alan ve Türk askerlerin Iraklı peşmergelere eğitim verdiği askeri üsse düzenlenen saldırıya tanık olan eski Musul Valisi Esil Nuceyfisaldırının 3 saat sürdüğünü ve eğitim gören Haşdi Vatani güçlerinden hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, saldırı anında kampta bulunduğunu söyleyen ve 3 Haşdi Vatani askerinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirten Esil Nuceyfi, tanıklık ettiği anları şöyle anlattı:

"Saldırı anında bizzat kamptaydım. Başika'daki eğitim kampına IŞİD havan topları ile yaklaşık 3 saat boyunca saldırdı. Saldırıda 3 Haşdi Vatani askeri hayatını kaybetti. Bu güçlerden 3 kişi de yaralandı. Aynı zamanda saldırının ilk anlarında 4 Türk askeri hafif şekilde yaralandı. Kampın bulunduğun bölgeye yaklaşık 130 havan topu isabet etti.

IŞİD'in saldırısı bir sürpriz değildi çünkü böyle bir saldırı yapacaklarını tahmin ediyorduk. Bizim, kampla ilgili güvenlik tedbirlerinin artırılması konusunda ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Artık IŞİD tehdidin ortadan kaldırılması için tüm çabaları sarf edeceğiz."

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