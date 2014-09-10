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RTÜK'ten Erdoğan'ın 'affedersiniz Ermeni dediler' sözlerine onay

RTÜK'e göre Erdoğan ‘Affedersiniz Ermeni’ sözleri ile mezhep siyaseti yapmadı

10 Eylül 2014 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde katıldığı bir televizyon programındaki “Benim için neler söylediler. ‘Gürcüdür’ diyen oldu. Çıktı bir tanesi affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu” sözleri Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) onay aldı. Erdoğan’ı aklayan AKP’li üyeler, “Ermeni”yi yakışıksız itham olarak kabul etti.

Üst Kurul, Erdoğan’ın bu sözleri “kendisine daha önce yapılan yakışık almayan ithamları hatırlatmak ve mezhep siyaseti yapmadığını vurgulamak amacıyla kullandığı” gerekçesiyle yayında ihlal olmadığına karar verdi.

Fırat Kozok’un Cumhuriyet’teki haberine göre, RTÜK’ün muhalefet kontenjanından seçilen üyeleri, Erdoğan’ın sözlerinin “toplumu bölme ve ayrıştırma amacından başka bir hedefe hizmet etmediği” gerekçesiyle konunun üst kurul gündemine alınmasını istemişti. Talep üzerine rapor hazırlayan İzleme ve Değerlendirme Dairesi, Erdoğan’ın sözlerini aklayan bir raporu Üst Kurul’a sundu.

Dairenin hazırladığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Yayında Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrımcılık yaptığı yönündeki eleştirilere cevaben, kendisine daha önce yöneltilmiş olan yakışık almayan ithamları hatırlattığı, şikâyete konu olan sözleri ayrımcılık yapmak ve Ermenileri aşağılamak amacıyla değil, mezhep siyaseti yapmadığını vurgulamak amacıyla kullandığı düşünülmektedir.”

Toplantıda yapılan tartışmaların ardından oylamada yayında RTÜK’ün yayın ilkelerinin ihlal edilmediğine karar verildi. Karar, Üst Kurul’a CHP kontenjanından seçilen üyeler Süleyman Demirkan ve Ali Öztunç ile HDP kontenjanından seçilen Ahmet Yıldırım ve MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak’ın karşı oylarına rağmen 5 AKP’li üyenin oylarıyla, oyçokluğuyla alındı. 

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