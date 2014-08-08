'Affedersiniz bana da gazeteci diyorlar!'

Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart, NTV-Star ortak yayınına çıkan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın karşısında gazeteci Oğuz Haksever’in tavrını çizdi.

Musa Kart, Başbakan karşısındaki tavrı sosyal medyada çok eleştirilen Oğuz Haksever için “Bana da gazeteci diyorlar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlarken (5 Ağustos 2014) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Sen Alevisin bunu açıkla” sözlerine gelen tepkilerin sorulması üzerine “Bırakın Türkiye’de Türk, Türk olduğunu Kürt, Kürt olduğunu söylesin. Bunda ne var? Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler. Ama ben Türküm” demişti.

‘Sipariş soru’ tartışması

Oğuz Haksever’in, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda tüm yetkilerini kullanacağı tartışması ile ilgili soru üzerine Başbakan’ın yanında bulunan işaretli tek sayfasını açtığı kitaptan cevap vermesi “sipariş soru” tartışmalarını başlatmıştı.

Ahmet Hakan’dan Haksever’e: Ürkek taklacı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da çok tartışılan bu röportajı köşesine taşıyarak Oğuz Haksever için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eğer Başbakan Erdoğan, televizyonda ‘ürkek bir taklacı’nın karşısına çıkmak yerine, ‘gazetecilik namusunun binde birine bile sahip olan bir gazeteci’nin karşısına çıksaydı.

O gazeteci derhal sorardı Başbakan Erdoğan a:

- Pardon ama Gürcü olmak çirkin bir şey mi?

- Pardon ama Ermeni olmak, Gürcü olmaktan neden daha çirkin bir şey?

- Pardon ama siz neden Rum ya da Ermeni kelimesini kullanmadan önce "affedersiniz" diyorsunuz?

- Ermeni ya da Rum dediğinizde biz sizi neden affedelim ki?

- "Daha çirkin şeylerle" derken ne demek istiyorsunuz?

- Siz yıllar önce "Ben Gürcü'yüm" dememiş miydiniz?

- Hem siz neden Gürcü, Ermeni, Alevi, Sünni, Kürt, Zaza, Rum meselelerini gündeme getiriyorsunuz ki?

- Siz yaradılanı sevmiyor muydunuz Yaradan'dan ötürü?

- Gürcü, Ermeni, Rum, Alevi, Zaza... Yaradan'ın yarattıklarından değil mi?

Ama gelin görün ki...

Başbakan'ın karşısında gerçek bir gazeteci yerine ürkekçe yaltaklanma dışında hiçbir varlık gösteremeyen bir taklacı vardı.

O taklacı da bu soruları değil sormak, aklından geçirmeye bile korkar haldeydi.”

Twitter’da Oğuz Haksever yorumları

Twitter’da da Oğuz Haksever hakkında birçok yorum yapıldı. Atılan tweetlerden bazıları şöyle:

@baristerkoglu: Oğuz Haksever tak diye soruyor Başbakan şak diye kitabı açıp cevap veriyor. O soruyu soracağını nereden biliyor?

@HasanCucuk: Oğuz Haksever, BB'ın cevaplarına baya iyi çalışmış. İşaretli yeri bilip soruya dönüştürmek süper bir öngörüdür

@oynakbeyi: Oğuz Haksever'İn de "gazeteci-televizyoncu" olarak anıldığı bir ülkedeyiz gerçi, ben neleri konuşuyorum yahu gece gece!

@cemalkalyoncu: Oğuz Haksever, en zor yayınını tamamladı. Seyirciye dönerek söylediği son cümlesi şöyleydi: "bitirdik efendim."

@ecezereycan: oğuz hAKSEVER on numara tarafsız sorularla adeta habercilik adına destan yazdı. Unutulmayacak bir isim...

@hakankoksal: "Iıh ııh sormıycam sormıycam, soru benim değil mi sormıycam, dilim damağım kurusa da sormıycam." -Oğuz Haksever

@barbarosaltug: afedersiniz oğuz haksever de gazeteci

‏@FerdiCarrefour: Oğuz Haksever mi daha tontiş, yoksa Mehmet Barlas mı, bir türlü karar veremiyorum.

@bztka: Kardeş sen buna Oğuz Haksever demişsin ama bu bildiğin Oğuz AKsever

@hsynkeles: Bu ülkede Başbakan'ın karşısına çıkarılacak Mustafa Karaalioğlu, Mehmet Barlas ve Oğuz Haksever'den başka adam yok mu?

@fakir_bey: Oğuz Haksever @ntv 'de Başbakan'ın sorularını yanıtlıyor ...

@fevri_sosyolog: Tayyip star tv'de programa başlamış. Oğuz hAKsever diye birini konuk ediyor. Tayyip'in cevaplarına oğuz haksever sorularla karsilik veriyor.

‏@akdemircigdem: Bir tarafta Cumhurbaşkanı Adayı İhsanoğlu gençlerin sorularını cevaplıyor.. Öte tarafta Erdoğan, Oğuz Haksever ile karşılıklı konusuyor..

@meteryus: NTV'de yine RTE'nin maçı var. Bu sefer ortaları Oğuz Haksever açıyor.