Önder'den Emine Erdoğan'a: Çok affedersiniz Türküm, tedavi oluyorum

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı espriler, Erdoğan çiftini uzun süre güldürdü. Emine Erdoğan’ın “Siz nerelisiniz?” diye sorması üzerine, Önder, “Adıyamanlıyım, Çok affedersiniz Türküm, tedavi oluyorum“ yanıtını verdi.

Milliyet gazetesi Erdoğan'ın Çankaya'daki ilk resepsiyonundan notları okurlarıyla paylaştı.

Konuklarıyla yakından ilgilenen Erdoğan'ın resepsiyona katılan HDP’li milletvekillerle yaptığı sıcak sohbet dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Pervin Buldan, İdris Baluken, Hasip Kaplan, Nazmi Gür, Kemal Aktaş, Adil Zozani, Erol Dora ve Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın bulunduğu masaya geldi.

Buldan, Erdoğan’ı “Hayırlı olsun sayın cumhurbaşkanım” sözleriyle karşıladı. Erdoğan, HDP’lilerden, bölgenin sorunlarına ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, HDP’lilerle Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapımı süren havalimanı hakkında da bilgi alışverişi yaptı.

Sakık Ağrı'ya davet etti

Ağrı Belediye Başkanı Sakık ise TBMM’deki yemin töreni sonrasında ve resepsiyonda Erdoğan’la Ağrı’nın sorunlarına ilişkin sohbet etti. Sakık, “Sizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ağrı yoksul bir kent. Cumhuriyetin kuruluşundan beri ihmal edilmiş. Cumhurbaşkanı olarak ilk ziyaretinizi Ağrı’ya yapmanızı istiyoruz” dedi. Erdoğan ise Sakık’a, “İnşallah yakın bir tarihte Ağrı’ya geleceğim, konuğunuz olacağım” karşılığını verdi. Sırrı Süreyya Önder’in, Adıyaman’a davet etmesi üzerine, Erdoğan, 10 Ağustos’ta kendisine en yüksek oy veren illerden başlamak üzere gezilerine başlayacağı yanıtını verdi.

Önder'in esprileri güldürdü

Bu sırada Emine Erdoğan’ın “Siz nerelisiniz?” diye sorması üzerine, Önder, “Adıyamanlıyım, Çok afedersiniz Türküm, tedavi oluyorum“ yanıtını verdi. Önder’in esprisi Erdoğan çiftini ve masayı güldürdü. Önder’in “Tarım Bakanı Mehdi Eker’den tespih istedim, vermedi. Verseydi tekrar bakan olması için dua edecektim” sözlerine Erdoğan çifti uzun süre güldü.

Barzani katıldı

Sohbete, resepsiyona katılan isimlerden Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani de katıldı. Barzani ile Erdoğan, bölge sorunları konusunda sohbet etti. Barzani, Erdoğan’ı, IŞİD’le yürütülen mücadelede ilerleme kaydettiklerini kaydetti.

HDP'li vekilin özel'den talebi

HDP’li Zozani, Milli Savunma Bakanı Yılmaz ile sohbet eden Genelkurmay Başkanı Özel’in yanına giderek, kendisini tanıttı ve Hakkari Kalesi’nin askeri alan olduğunu, kendilerine verilmesi halinde park haline getireceklerini belirtti ve “Hatta restore edip verirseniz daha iyi olur” diye konuştu. Özel ise olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi ancak restorasyonla Kültür Bakanlığı’nın ilgilendiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonun ardından tören için Türkiye’ye gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.