Siyasetten sanata uzanan fobi: Ne mutlu 'Ermeni değilim' diyene!

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Affedersiniz bana daha da çirkin ifadeyle Ermeni diyen oldu" sözleri tepki gördü. Yakın geçmişte Erdoğan dışında birçok siyasetçi ve yazar da Ermenilere yönelik nefret söylemi tartışmalarına neden olan ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, annesinin Ermeni olduğunu öne süren CHP İstanbul Milletvekili Canan Arıtman hakkında dayısı Dr. Ahmet Satoğlu aracılığı ile "Cumhurbaşkanı hakkında, etnik kökeni ile ilgili yapılan ve gerçeği kanıtlanamayan açıklama, o kişinin kişilik haklarına saldırıdır" gerekçesiyle dava açtı ve Arıtman 2 bin TL tazminata mahkum oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesinin Ermeni olduğunu ileri süren bir kitabın yazarı hakkında ""Ermeni etnik kimliği ile karalanmak istendiğini" iddiasında bulunarak suç duyurusunda bulundu.

Yazar Ayşe Kulin ise, “Ben Ermenileri çok severim ama o bir tehcir olayıdır. Savaşta yaşanmış bir olaydır. Savaşta yaşananlara soykırım demek zor... Yahudilerinki gibi gidip durup dururken biz onları kesmeye başlamadık” dedi.

İşte toplumun yakından tanıdığı siyasetçi ve sanatçıların o açıklamaları:

Erdoğan: Affedersin bana Ermeni dediler

Başbakan Erdoğan, NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlarken (5 Ağustos 2014) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen Alevisin bunu açıkla" sözlerine gelen tepkilerin sorulması üzerine “Bırakın Türkiye’de Türk, Türk olduğunu Kürt Kürt olduğunu söylesin. Bunda ne var? Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler. Ama ben Türküm” karşılığını verdi.

İşte Erdoğan'ın tepkilere yol açan o açıklaması:

Kılıçdaroğlu, 'Ermeni olmak ayıp değil' dedi ama annesine 'Ermeni' diyene dava açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2011'de CNN Türk'te katıldığı programda Ermeni olup olmadığı yönündeki iddialara ilişkin, "Ermeni olmak ayıp bir şey değil ki, ama değiliz. Annem Ermeni olabilirdi ama değil" diye konuştu.

Ancak Kılıçdaroğlu, 2011'de piyasaya çıkan 'Dersim Ermenisi Yemuş Hanımın Oğlu Çarkçı Kemal' isimli kitap hakkında dava açtı. Dava dilekçesinde "Ermeni etnik kimliği ile karalanmak istendiğini" iddia eden Kılıçdaroğlu'nun savcılığa verilen suç duyurusunda ise "Seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun geçmiş yaşantısı, etnik ve dini kökenleri, mesleki geçmişi, hakkında tamamen gerçekdışı karalamalar içeren kitabın dağıtılmasındaki gerçekdışı itham ve istinatlarla yapılacak olan seçimlerde seçmen iradesinin etkilenmek ve partiye zarar vermek olduğu tartışmasızdır. Ermeni kökenli olduğu konusunda gerçek dışı iftirada bulunmasındaki amaç etnik kimliği kullanılarak müvekkilimize zarar vermektir" denildi. Dilekçede, ifade edilen olguların toplumun değer yargıları, örf ve adeti bağlamında katlanılmaz ağırlıkta, kışkırtıcı, saldırgan ve hedef gösterici nitelikte olduğu kaydedildi.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kitapta yazılanların Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kişiliğine zarar vermediğini belirterek, ifadeleri düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

İhsanoğlu: Gelinimi Ermeni yaptılar

Cumhurbaşkanı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, 21 Temmuz 2014'te CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında katılmış, etnik kökenlere ilişkin tartışmalara değinerek, "Mesela benim oğlumun eşi, yani gelinim Tire'li, dedesi, büyük dedesi Kuvay-i Milliyeci ve müftü. Ermeni yaptılar kızımızı" dedi. İhsanoğlu, "Ermeni olsun, ne var bunda" diyen Ahmet Hakan'a, Şu, bu, o millet ne olur ama bunlar yazılıyor ve sosyal medyada malzeme yapılıyor maalesef" karşılığını verdi.

Meral Akşener'den Öcalan'a: Ermeni dölü!

Meclis Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, 27 Mart 1997'de dönemin İçişleri Bakanı pozisyonunda iken PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Türk milletini bölmek isteyen bu Ermeni dölü!.." ifadesini kullandı.

Peşinden bu sözleri nedeniyle özür dileyen Akşener "Ben Türkiye'de yaşayan Ermenileri değil, genel olarak Ermeni ırkını kastettim" diye konuştu.

Abdullah Gül'den, annesine 'Ermeni' diyen Arıtman'a dava

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, annesinin Ermeni olduğunu öne süren CHP İstanbul Milletvekili Canan Arıtman hakkında dayısı Dr. Ahmet Satoğlu aracılığı ile "Cumhurbaşkanı hakkında, etnik kökeni ile ilgili yapılan ve gerçeği kanıtlanamayan açıklama, o kişinin kişilik haklarına saldırıdır" gerekçesiyle dava açtı ve Arıtman 2 bin TL tazminata mahkum oldu.

Arıtman, Ermenilerden Özür Dileme Kampanyası'na Gül'ün de destek verdiğini ileri sürmüş, yaptığı bir konuşmada "Gül, cumhurun yani Türk milletinin Cumhurbaşkanlığını yapsın, etnik kökeninin değil. Sayın Gül'ün annesinin etnik kökeninin Ermeni olduğunu, Gül'ün dayısı İzmir'deki meslektaşım Dr.Ahmet Satoğlu asistanlarına söylemiş" dedi.

Arıtman'ın bu sözlerine Gül'ün dayısı Dr. Ahmet Satoğlu dava açmış, davanın neticesinde "T.C.Devletinin Başkanı olan Cumhurbaşkanı hakkında, etnik kökeni ile ilgili yapılan ve gerçeği kanıtlanamayan açıklama, o kişinin kişilik haklarına saldırıdır" gerekçesi ile Canan Arıtman 2 bin liralık tazminata mahkum olmuştu.

Ayşe Kulin: Biz, Ermenileri Yahudiler gibi durup dururken kesmeye başlamadık

4 Şubat 2014'te CNN Türk'te Enver Aysever’in sunduğu “Aykırı Sorular”a katılan yazar Ayşe Kulin, “Ben Ermenileri çok severim ama o bir tehcir olayıdır. Savaşta yaşanmış bir olaydır. Savaşta yaşananlara soykırım demek zor... Yahudilerinki gibi gidip durup dururken biz onları kesmeye başlamadık” dedi.

Bu açıklaması ile büyük tepkilere yol açan Kulin, "Ben canlı yayının art arda gelen sorularının stresi içinde, devamı ağzıma tıkılan cümlemin gerisini de getiremeden, evet, yanlış bir şey söyledim. Maksadım bana atfedilen, ‘Ermeniler hak ettikleri için kesildiler’ demek asla değildi" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: Müslüman-Türk'ü vahşice katleden şerefsizlere...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın Ermeni vatandaşlar için verdiği 1915 mesajını sert bir dille eleştirerek (3 Mayıs 2014) "İkaz ediyorum, coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılarsa bayrağımız ve bayrağımız tartışılırsa varlığımız ve bağımsızlığımız ateşe atılacaktır" dedi. Başbakan Erdoğan'ın Ermenilere yönelik taziye mesajına atıfta bulunan Bahçeli, "Ermeni diasporasına, yüzbinlerce Müslüman-Türk'ü vahşice katleden şerefsizlere taziyede bulunuyorlar" diye konuştu.

Doğu Perinçek: "Ermeni soylu" olduğum yalanlarını yayanlar...

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk gazetesinde "ABD'deki bazı Ermeni sitelerinde Perinçek'in soyunda Ermenilik olduğu" iddialarının yazılması üzerine (4 Nisan 2012) açıklama yaparak, "Babamın, annemin, babamın babasının, babamın annesinin, annemin babasının ve annemin annesinin soylarında kadın ve erkek olarak Ermeni veya Hıristiyan bulunmamaktadır. Soyumuz dört koldan Türktür ve müslümandır. Bu gerçek nüfus ve tapu kayıtlarıyla kanıtlıdır" dedi.

Perinçek, "Daha önce "Ermeni soylu" olduğum yalanlarını yayan AKP Isparta Milletvekili Ömer Bilgin, Türk Solu ve Cronicle dergileri yalan haber yaydıkları için farklı mahkemelerce tazminata mahkûm edildiler. Mahkemeler bu kararları nüfus kayıtlarını inceleyerek aldılar. Mahkeme kararları ve nüfus belgeleri ekte verilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Hayatımın hiçbir anında 'Ermeni aleyhtarlığı' yapmadım" diyen Perinçek, "Ermenileri koruyan, çok sayıda Ermeni dostu olan bir aileden geliyorum. Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığım 2000'e Doğru dergisinin "Bizim Ermeniler" başlıklı kapağı Ermeni yurttaşlarımız arasında büyük sevgiyle karşılanmıştır. Ermeni soykırımı yalanına karşı yürüttüğüm mücadelede hedef, hep emperyalist merkezler olmuştur" diye belirtti.

Bese Hozat: Ermeni lobisi paralel birer devlettir

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Fırat Haber Ajansı’na verdiği mülakatta (7 Ocak 2014) “Türkiye’de resmi devletin dışında bir de paralel devletler vardır. Mesela Gülen cemaati paralel bir devlettir. İsrail lobisi, yine milliyetçi Ermeni ve Rum lobileri paralel birer devlettir” ifadesini kullandı.

Hozat, açıklaması üzerine gelen tepkiler sonrası açıklama yaparak, 'Kürt özgürlük mücadelesi Kürtlerin olduğu kadar, Ermeni, Süryani, Rum, Yahudi halkının demokratik özgürlük mücadelesidir. PKK hareketi halklara sevdalı bir harekettir" dedi.