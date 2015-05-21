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RTÜK üyesi: Başkanımız AKP İl Başkanı gibi

RTÜK, seçim ihlali gerekçesiyle YSK'ya çoğunluğu muhalif televizyonlara ait 100 rapor gönderdi

21 Mayıs 2015 11:19

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Ali Öztunç, YSK’ye sunulan raporların çoğunluğunun muhalif yayın organlarına ilişkin olduğunu belirterek, “RTÜK Başkanı Davut Dursun, AKP il başkanı gibi, AKP’li üyeler de ilçe başkanı gibi çalışıyor. Bilkent’teki RTÜK, Söğütözü’ndeki AKP’nin sözcüsü olmuş" dedi. 

RTÜK, 'seçim döneminde yayın ihlali' iddiasıyla YSK’ye sunulmak üzere 10 Mart’tan bu yana 100 rapor düzenledi. “Normalde bu rakam 300’ün altında olmamalıydı” diyen RTÜK Üyesi Ali Öztunç, YSK’ye sunulan raporların çoğunluğunun muhalif yayın organlarına ilişkin olduğunu ifade etti.

Fırat Kozok'un Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haberine göre Öztunç, tabloya tepkisini “RTÜK Başkanı Davut Dursun, AKP il başkanı gibi, AKP’li üyeler de ilçe başkanı gibi çalışıyor. Bilkent’teki RTÜK, Söğütözü’ndeki AKP’nin sözcüsü olmuş” sözleriyle gösterdi.

RTÜK’ün seçim sürecindeki politikalarını anlatan Öztunç, şunları söyledi:

 

'Şerefsiz sözüne bile dosya hazırlanmadı'

 

100 rapor gönderdik: 10 Mart’tan bu yana aşağıdan gelen dosya sayısı bugün itibariyle 100. Bu kadar sürede normal şartlarda geçmiş seçimlere bakıldığında 300’ün altına düşmemesi gerekir. Niye gelmiyor? Çünkü RTÜK Başkanı Dursun ve AKP’li yönetim uzmanların rapor hazırlamasına izin vermiyor. Üst Kurul gündemine getirmiyor.

‘Şerefsiz’ sözünü bile pas geçtiler: 1 Mayıs’ta CHP’li milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal’ın Kurul’a başvurusu var. Beyaz TV’de iki isme de “şerefsiz” denildi ama dosya hazırlanmadı.

 

'Muhalefeti 1 dakika yayınlayana ceza yok'

 

Hükümeti eleştiren kanallarla ilgili raporlar hemen geliyor. Raporların çoğunluğu muhalif basına ait. Yandaşların hiçbirine ceza vermedi, muhaliflerin hepsine ceza verildi. Saatlerce AKP mitinglerini yayınlayıp 1 dakika bile muhalefeti yayınlamayan TGRT Haber’e ceza verilmiyor. Ama Halk TV ile ilgili ne gelirse ceza veriliyor.

RTÜK’ün çivisi çıktı. Tamamen partizan bir hale geldi. Başkan’a sesleniyorum; görev sürenin dolmasına 2 ay kaldı. Aklını başına al.

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