RTÜK uzmanından 'Kara Para Aşk' raporu: Biri alt dudak, diğeri üst dudak emdi

ATV’de yayınlanan “Kara Para Aşk” dizisindeki öpüşme sahnesini ayrıntılarıyla anlatan RTÜK uzmanı, dizide Amerikalı gençler arasında yaygın olan lip-o-suction yöntemiyle öpüşüldüğünü, bunun da edebe aykırı olduğunu vurguladı.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, raporda şu ifadelere yer verildi: “Günümüzde pek çok dizi ve sinema filminde öpüşme sahnelerine yer verilmektedir. Amerikalı profesör William Cane ‘The Art of Kissing- Öpüşme Sanatı’ isimli bir kitap yazmış ve bu kitabında 25 çeşit öpüşme olduğunu belirterek, bunları ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bu 25 çeşit içinde ise favorisinin ‘lip-o-suction’ metodu olarak adlandırdığı ve Amerikalı gençler arasında moda olan bir stil olduğunu belirtiyor. ‘Lip-o-suction modelinde çiftlerden biri diğerinin alt dudağını emerken diğeri onun üst dudağını emiyor’ diye açıklıyor profesör Cane. Burada izleyiciye izlettirilen ve aslında ekranlarda görmeye pek de alışık olmadığımız öpüşme sahnesinde bu öpüşme stili gösterilmiş.

Sözcüklerde genel olarak müstehcen kavramı için ‘açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız’ şeklinde tanımlar verilmektedir ki burada kastedilen cinsel adaba aykırılıktır. Erotizm kavramı ile ise aşktan ziyade çıplaklık ve çıplaklığın ön saflarında gelen öpüşme ve koklaşma ile başlayan cinsel ilişkiye geçişin davranış ritüelleri kastedilmektedir. Burada izleyici, öpüşmenin bir iki adım ötesine, erotizme geçen ve uzun uzadıya gösterilen bir öpüşme sahnesi yer almaktadır.

'Çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde'



Yukarıda bahsettiğimiz şekilde öpüşme sahnesinin uzun uzadıya ve öpüşmeyi aşan niteliklerle ve çekim teknikleriyle ön plana çıkarılarak verilmesinin dizinin akışına ve senaryoya nasıl bir katkı vereceği tartışılmalıdır. Ayrıca gündüz tekrar yayını ile aile bireylerinin çocuklarıyla beraber televizyon karşısında olabilecekleri bir zaman diliminde yayınlanmasının farklı etkileri olabileceğinin yayıncı kuruluş tarafından değerlendirilmesi ve çocuklara zararlı olabilecek içeriğin ayıklanması gereklidir. Yayının ‘çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyeceği saatte yayınlanamaz’ ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.”

RTÜK konuyu önümüzdeki hafta görüşecek.