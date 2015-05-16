RTÜK'ün dört üyesinden Erdoğan tepkisi: Seçim yasaları ihlal ediliyor!

Muhalefetin "tarafsızlığını çiğniyor" suçlaması eşliğinde toplu açılış törenleri düzenleyerek seçimlere yönelik propaganda sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a YSK’nın iki üyesinin ardından RTÜK’ten de tepki geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) dört üyesi "Erdoğan’ın bağımsızlığını bozarak 400 oy istemesi bir yana, muhalefet partilerine orantısız süreler verilmesinin yayın ilkelerine aykırı olduğunu" belirtti.

‘Yürekli bir savcı varsa’

Cumhuriyet’ten Fırat Kozok’un haberine göre, CHP kontenjanından RTÜK üyesi Süleyman Demirkan, “Açıkça ilan ediyorum, üyesi bulunduğum RTÜK’ün başkanı ve ilgili yöneticileri, anayasa, RTÜK yasası, seçim yasası ve YSK’nin aldığı kararları hiçe sayıyor, ihlalleri görmüyor, raporlama yapmıyor. Dosyaların YSK’ye gitmemesi için açık çaba sarf ediyor. Yürekli bir savcı varsa, açıkça suç duyurusunda bulunuyorum gelip duruma el atsınlar” derken, benzer bir uyarıyı CHP kontenjanından Ali Öztunç da yaptı.

Öztunç, şunları söyledi: “Biz başından beri söylüyoruz. Cumhurbaşkanı “tarafsız değilim” diyor ve bir partiye oy istiyor. Bunu yayınlayan kanallara müeyyide uygulanması gerekir. Binlerce dakika cumhurbaşkanI, başbakan yayınlanıyor, buna karşın muhalefete hiç yer verilmiyor. Böyle yayıncılık, tarafsızlık olmaz ama RTÜK bu yayınlara yönelik rapor düzenlemiyor çünkü RTÜK, AKP’nin arka bahçesi gibi çalışıyor. Elbet bu devir değişecek. O gün bu hukuksuzluğu yapanlar hesap verecek.”

‘Asıl ihlaller denetlenmiyor’

Asıl ihlallerin denetim kapsamına alınmadığını belirten HDP kontenjanından RTÜK üyesi Ersin Öngel’se, “Asıl ihlaller, denetim kapsamına alınmıyor. Bu da seçimlerin adil bir ortamda geçmesini engelleyen bir duruma yol açıyor. Kurul gündemine gelen ihlal raporları, aslında var olan ihlallerin yanında devede kulak kalır” dedi.

MHP kontenjanından üye Esat Çıplak da, “RTÜK’ün de bu şekilde yayınları takip edip Türkiye’nin önemli kavşaklarından biri olan bu seçimin hakkaniyet ve vicdanları kanatmayacak şekilde değerlendirilmesi gerekirken maalesef bu seçim sürecinde de hukuk, kanun tamamen göz ardı ediliyor” diye konuştu.