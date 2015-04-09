RTÜK'ten Sami Elvan'ın Erdoğan hakkındaki sözleri için Halk TV'ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) “Kara Kutu” dizisinde görünen bira şişesi nedeniyle kanala 311 bin lira ceza kesti.

Üst Kurul, Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle kanala 13 bin 600 lira ceza verirken, “2 Guns” filmindeki cinsel içerikli görüntüler nedeniyle ise kanala 13 bin 600 lira ceza kesti.

Programlarla ilgili hazırlanan uzman raporlarında özetle şu ifadelere yer verildi:

‘Bira olumsuz örnek'

Kanal D - Kara Kutu - 311 bin lira ceza: Bir bira markasının isminin yazılı olduğu şişeden dizideki oyuncuların bira içtikleri tespit edildi. Gizli reklama ilişkin uyarı olmadığı ortaya çıktı. Yayın çocuklara olumsuz örnek oluşturur.

‘Cumhura iftira'

Halk TV - Gündem Özel - 13 bin 600 lira ceza: Sami Elvan, Cumhurbaşkanına yönelik bazı ifadeler kullandı. Yayın ‘eleştiri ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifade içeremez’ maddesini ihlal etti.

‘Utanmayı örseler'

Moviemax Premier - 2 Guns -13 bin 600 lira ceza: Yayında kadınların mahrem sayılan organları teşhir edilmiş, cinsel içerikli bir yayın yapılmıştır. Bu toplumda yaşayan bireylerin utanma duygularını örseleyebilir.

'228 yolcusuyla ‘havada kaldı’



Japon havayolu şirketi Japan Airlines’a ait Boeing 777 tipi 228 yolcu taşıyan uçak, dün Hokkaido Adası’na doğru yola çıktı. Ancak bir süre sonra sağ motoru havada durunca dönerek başkent Tokyo’ya acil iniş yaptı. Acil iniş sırasında kimsenin yaralanmadığı açıklanırken, sorunun nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Çatlak camdan rötar

Türk Hava Yolları’nın (THY) Airbus 321 tipi yolcu uçağı ise dün saat 09.00’da İstanbulseferini yapmak üzere Almanya’nın Düsseldorf Havalimanı’ndan havalandı. Kısa süre sonra kaptan pilot, sol kokpit camının çatladığını fark etti. Bunun üzerine uçak Nürnberg Havalimanı’na acil iniş yaptı.