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RTÜK, Nihat Kazanhan'ın vurulma anını yayınlayan televizyonları cezalandırıldı

Cizre'de 12 yaşında öldürülen Nihat Kazanhan'ın ölüm görüntülerinin halkı kışkırtıcı nitelikte olduğuna karar verildi

25 Şubat 2015 21:40

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Ocak’ta polisler tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın ölüm görüntülerinin üst üste yayınlanmayı 'zaten hassas olan bölge halkı içinde kışkırtıcı' nitelikte olduğunu iddia ederek, CNNTürk, Fox TV ve Halk TV'ye para cezası verdi.

CNNTürk’te yayınlanan ve Mirgün Cabas’ın sunduğu Her Şey Dahil programında 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın vurulma anının görüntüleri yayınlanmış, devlet ve hükümet yetkililerinin sorumluluğu tartışılmıştı. RTÜK, Her Şey Dahil programında Nihat’ın babası Mehmet Emin Kazanhan ile yapılan telefon bağlantısında vurulma anının 31 kez, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi ile yapılan konuşma esnasında da 26 kez tekrarlandığını belirtti. RTÜK raporunda vurulma anının defalarca gösterilerek mozaik kullanılmamasını, aksine aydınlatarak belirginleştirilmesini ihlal olarak değerelendirdi. RTÜK; acı, ızdırap ve ölüm anları gibi izleyicide acıma hissi uyandıracak türden haberlerin sunumunda kamu yararı gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

RTÜK raporunda şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu programda çocuğun vurulma anı, efektlerle desteklenip daha etkileyici hale sokulmakta ve bu görüntüler neredeyse kesintisiz olarak ekranda tutulmaktadır. Bu durum, zaten hassas olan bölge halkı için de kışkırtıcı niteliktedir. Küçük bir çocuğun ölüm anının bu kadar tekrarlanması kamuya fayda sağlamayacağı gibi, çocuğun yakınları için üzüntü verici niteliktedir. İnsan onuruna aykırı olan bu tutumun, kamusal yayıncılık bilinciyle bağdaşmadığı düşünülmektedir.
Sonuç olarak CNNTürk yayın kuruluşunun bu yayını ile yayın esas ve usulleri hakkında yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasının (Ç) bendinde belirtilen - ... insanların yaralanma acı çekme, ölüm anları ve benzeri durumlar duygu sömürüsüne yol açacak biçimde verilemez... Güvenlik kamerası veya benzeri yöntemlerle yapılan kayıtlar, ancak insan onuruna ve kişilik haklarına saldırı içermemesi halinde ilgililerin izni ile yayınlanabilir..../ şeklindeki düzenlemeyi, dolayısıyla 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların kuruluş ve Yayın Hizmetleri hakkında kanunun 8. maddesinin 1. Fıkrasındaki Ç bendinde yer alan - insan onuruna... aykırı olamaz - şeklindeki hükmünü ihlal ettiği düşünülmektedir.”

 

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