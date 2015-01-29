Nihat Kazanhan'ın babası: Görüntüler oğlumu polisin katlettiğini ispatladı, devlet artık özür dilese de affetmem!

14 Ocak'ta Cizre’nin Yafes Mahallesi'nde kafasından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın vurulma anına ilişkin görüntülerle ilgili konuşan baba Mehmet Emin Kazanhan, "Ortaya çıkan kamera görüntüler ile Başbakan Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın nasıl yalanlar söylediği ortaya çıkmıştır” dedi. “Çocuğum mahallenin ortasında polis tarafından katledilmiştir” diyen baba Kazanhan, “Şimdi Allah aşkına herkese soruyorum; bu vahşet değil midir? Kim bana oğlumu geri getirebilir artık. Bu saatten sonra devlet yetkilileri benden özür dilese de affetmem” diye konuştu. “Bu sabah görüntüleri izlediğini” dile getiren Kazanhan, “Oğlum o sırada can çekişirken bile arkasından ateş ediyorlar bir de gaz atıyorlar. Hem de bu katliamın görüntüleri vurdukları polis aracının içindeki kameradan çekilmiş” ifadelerini kullandı.

Fox TV'de yayınlanan görüntüler sonrası T24’e konuşan baba Mehmet Emin Kazanhan, “avukatlar aracılığıyla bu işin peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar suçluluarın bulunması için bu katliamın takipçisi olacaklarını” söyledi. “Başbakan Davutoğlu’nun olaydan bir gün sonra (15 Ocak 2015) “Burada net olarak ifade etmek istiyorum; bunun, herhangi bir şekilde emniyet görevlilerimizin kurşunlarıyla öldürülmesi söz konusu değil. Orada ne fiili bir müdahale ne de gaz kullanımı söz konusu oldu” açıklamalarına dikkat çeken Kazanhan, şunları söyledi:

"Çocuğum mahallenin içinde katledilmiş. Biz “polisin olayla ilgisi olmadığına” dair gelen açıklamaların doğru olmadığını bildiğimiz için açıklamaların gerçekçi olmadığını ve yalan olduğunu söylemiştik. Ama İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Başbakan Davutoğlu’nun hemen bir gün sonra yaptıkları açıklamaları çok yanlıştı. Şimdi bakıyoruz görüntülere mahallenin içinde katledilen bir çocuk var. Olay günü evde olmadığım halde böyle bir vahşet için ne diyebilirim yani. Görüntülerle bütün yalanları ortaya çıktı.

Devletin bizden özür dilemesi gerekiyor, ama özür dilese de hallolacak, affedilecek bir durum söz konusu değil. Benim için artık hiçbir şey değişmez, devlet eliyle oğlum katledildi. Bilinçli ve kahpe bir şekilde işlenmiş cinayettir bu. Çocuğum yere düşünce Allah razı olsun bir kişi oradan geçerken sırtına almış hemen. O sırada can çekişirken bile arkalarından ateş ediyorlar bir de gaz atıyorlar. Hem de bu katliamın görüntüleri vurdukları polis aracının içindeki kameradan çekilmiş. Biz de avukatlarımızla bu işin peşini bırakmayacağız, sonuna kadar takipçisi olacağız."

Cizre'de öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın vurulma anı şöyle: