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İşte Cizre'de öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın vurulma anı

Efkan Ala'nın 'herhangi bir polis müdahalesi, silahla ya da gazla olmamıştır' dediği Cizre olaylarına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı

28 Ocak 2015 22:43

14 Ocak'ta Cizre’nin Yafes Mahallesi'nde kafasından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görgü tanıkları Kazanhan’ın polis tarafından vurulduğunu söylerken İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Bugün herhangi bir polis müdahalesi, silahla ya da gazla olmamış. Buna rağmen bununla birlikte bu çocuğumuz orada vefat etmiş. Bununla ilgili ciddi bir soruşturma başlatacağız" demişti. Bşbakan Ahmet Davutoğlu ise Cizre'de yaşananlara ilişkin "Burada net olarak ifade etmek istiyorum; bunun, herhangi bir şekilde emniyet görevlilerimizin kurşunlarıyla öldürülmesi söz konusu değil. Orada ne fiili bir müdahale ne de gaz kullanımı söz konusu oldu" açıklamasında bulunmuştu.

 

 

Vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

 

Fox TV Ana Haber'de yayınlanan görüntülerde Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafasından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın yere düşüş anları saniye saniye görülüyor. 

Öznur Aslan'ın ulaştığı görüntülerde 12 yaşındaki Nihat geri geri giderken aniden yere yığılıyor. Bir kamyonet kasasıyla hastaneye kaldırılan Kazanhan hayatını kaybediyor. Bir başka mobese görüntülerinde ise Nihat'ın öldürüldüğü yerin karşısında bir zırhlı polis aracı duruyor. Bir polis içeriden bir şey alırken kameranın açısı değişiyor.

İşte o görüntüler...

 

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