Cumhurbaşkanlığı reklamı için RTÜK formülü: 12+3

Cumhurbaşkanlığı'nın Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla hazırladığı 3 dakikalık "Şehitleri anma" filmine RTÜK'ten "+3" izni çıktı. Reklamın, saatte 12 dakika ile sınırlı olan reklam bölümünün içinde sayılıp sayılmayacağı konusunda kararsız kalan kanal yönetimleri konuyu RTÜK'e danıştı. RTÜK, videonun sonuna "İlgili kanalın katkılarıyla hazırlanmıştır” ibaresi eklenerek reklam kuşağı dışına yayınlanabileceğine hükmetti. Kanallar, bu kararın ardından reklam kuşağında 12 + 3 dakika yayın yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Arif Nihat Asya’nın ‘Dua’ şiirini okuduğu “100 Yıllık Destan Çanakkale” başlıklı film, 3 dakika sürüyor. Erdoğan'ın Çanakkale Şehitliği’nde dua ederken görüldüğü reklamda fonda da ezan yer alıyor. Reklamda ayrıca Türk bayrağı ile Atatürk’ün görüntüleri de yer alıyor.

'İlgili kanalın katkılarıyla hazırlanmıştır'

“Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında şehit ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyoruz” yazısıyla biten 180 saniyelik reklam filmi, Cumhurbaşkanlığı tarafından kanallara da gönderildi. Mevzuata göre bir saatte en çok 12 dakika reklam yayınlayabilen kanallar ise filmin 12 dakikalık bölüm içinde sayılıp sayılmayacağı konusunda kararsız kaldı. Bunun üzerine RTÜK’e başvuruldu.

Bu başvurunun ardından RTÜK, filmin sonuna “İlgili kanalın katkılarıyla hazırlanmıştır” ibaresi konursa reklam kuşağı olarak algılanamayacağı ve 12 dakika içinde sayılmayacağı görüşünü kanallara iletti. RTÜK’ün bu formülüyle kanallar da reklam sürelerini kaybetmemiş oldu. Filmin, parti reklamlarının yayınlandığı döneme denk gelmesi ise tartışma yarattı.

'Cumhurbaşkanı’nın rol aldığı bu filmin propagandaya yönelik bir faaliyet'

Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı reklamın siyasi ögeler barındırması, birçok kişinin tepkisini çekti. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Ali Öztunç, konuyla ilgili olarak, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ve tavrı nedeniyle siyasi bir reklamdır. Siyasi reklamlarda Türk bayrağı ve dini öğeler kullanılamaz. AKP’nin Nevruz’daki reklamında hem Türk bayrağı, hem dini ibareler kullanılmıştı. YSK o reklamı yayınlayan tüm kanallara ceza verdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan bu siyasi reklam da YSK’nın kararlarına aykırıdır” açıklamasını yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da, “AKP zihniyeti, şehitlerimizin ruhlarını incitmektedir. Hepimiz 18 Mart’ta camilerde dualarımızı ettik. Böyle bir konunun bir siyasi reklam aracı olarak kullanılması yakışıksız olmuştur. Reklam amaçlı kullanmak, duanın mahiyetini de bozar” dedi. RTÜK’ün MHP kontenjanından seçilen üyesi Esat Çıplak da seçim dönemine girildiği için Cumhurbaşkanı’nın rol aldığı bu filmin propagandaya yönelik bir faaliyet olduğunu söyledi.