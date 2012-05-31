RTÜK Başkanı'ndan 'Behzat'la Esra'nın evliliğine yorum: Allah mutlu etsin

RTÜK Başkanı Davut Dursun, 'Behzat Ç.'de Behzat ile savcı Esra karakterinin evlenmesiyle ilgili olarak, "Bizim dizilere aile kurun, evlenin diye ne bir tepkimiz var ne de çabamız var. Bunlar evlenmiş Allah mutlu bahtiyar etsin" dedi.

Dursun bu açıklamaları, CNN Türk'te yayınlanan Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" adlı programda yaptı.

İşte o açıklamalar:

Muhteşem Yüzyıl

"Dizi yayınlanmaya başlayınca ilk hafta tepki ile karşılandı. Tarihsel şahsiyetlerin küçümsendiği, Kanuni'nin haremde hayat geçirdiği gibi tepkiler vardı. Ben kişisel görüşümü açıkladım. Bu bir belgesel değil kurgudur. Ama topluma mal olmuş bir kişinin kimliği üzerinde istediği gibi oynanabilmesi mümkün değil diye düşünüyorum. O kişiliğin şahsiyetini rencide edecek bir takım kurguların yanlış olduğunu, toplumsal duyarlılığa dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Mustafa Kemal bizim milli kimliğimizin bir parçası, onun yaşamını kurguluyorum diyerek ölçüyü aşan bir kurgu yapılması yanlıştır. Muhteşem Yüzyıl da özellikle haremdeki ilişkilerin öne çıkartıldığı, vatandaşın da buna tepki gösterdiği ortada. Elbette vatandaş yanlış anlar diye dizileri değiştimek mümkün değil ama duyarlılığa da dikkat etmek lazım"

Behzat Ç.

"Biz çöpçatanlık kurumu değiliz. Bu yakıştırma ve yanlış bilgiler. Kendi aramızda zaman zaman espri konusu oluyor. Senarist de bir açıklama yaptı sanırım. Bunlar evlenmiş allah mutlu bahtiyar etsin. Biz alkışlarız. Belki de dizinin tartışılması için bir pr çalışması mı bilmiyorum. Biz aileyi savunan bir kurumuz. Bir dizide aile kurumu savunuluyorsa bu olumlu bir şey. Ama bizim dizilere aile kurun, evlenin diye ne bir tepkimiz var ne de çabamız var.

'Eşcinsel bir çiftin dizisi olur mu?'

Dursun, Arslan'ın "Peki evlilik aleyhine bir karakter yapılırsa dizilerde, bu RTÜK'ün ilgi alanına girer mi? Ya da eşcinsel bir çiftin hayatını paylaştığı bir dizi olabilir mi Türkiye'de?" sorusuna, "Bilemiyorum, olursa değerlendiririz. Bizde aile yapısı aleyhine yayın yapılamama gibi bir yayın ilkemiz var. Bu ilke çerçevesinde bakarız biz programlara. Böyle bir iddia olursa, arkadaşlarımız böyle bir rapor yazarsa, üst kurul tartışır. Ama şimdiden şöyle karar verir diye bir şey diyemem. Yasadan okuyayım. Yayınlar ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz diyor. Bu anayasal bir ilke. Yayıncıların bu ilkeye itibar etmeleri gerekiyor. İhlal edildiğini düşünürsek, ki buna ben karar vermiyorum, uzmanlarımız karar veriyor. Üst kurul da uzman raporlarını değerlendirir. O sebeple böyle bir şeyi şimdiden şöyle olursa böyle olur diye söyleyemem" şeklinde yanıtladı.