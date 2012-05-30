RTÜK 1 Kadın 1 Erkek'te nikah kıydı, Ozan ile Zeynep evleniyor...

RTÜK’ün evlilik dışı ilişkiyi meşrulaştırdığı gerekçesiyle evlenmelerini istediği ‘1 Erkek, 1 Kadın‘ dizisinin beraber yaşayan çifti Zeynep ile Ozan yeni bölümde nikâh masasına oturdu.

Evlilik dışı ilişkiyi meşrulaştırdıkları gerekçesiyle AKP’li ve MHP’li milletvekillerin hedefi haline gelen “Behzat Ç.”nin aykırı komiseri Behzat ile Savcı Esra karakteri, eleştirilerin ardından geçen haftalarda nikah masasına oturmuştu. Tartışma yaratan bu izdivaçın ardından başka bir dizi için de aynı konunun gündemde olduğu ortaya çıktı. RTÜK’ün de yeniyılda Türmax’tan Star TV’ye transfer olan “1 Erkek 1 Kadın” dizisinin başrol karakterleri Zeynep ile Ozan’ın beraber yaşamalarından rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Yaklaşık 250 bölümdür ilgiyle izlenen dizide Demet Evgar’ın canlandırdığı Zeynep, uzun süredir aynı evde yaşadığı Emre Karayel’in hayat verdiği Ozan’ı evliliğe ikna etmek için çaba sarfediyor ancak özgürlükten yana olan Ozan ısrarla evliliğe inanmadığını dile getiriyordu.

Bir keresinde annesinin 2. kez evlenmeye niyetlendiğini öğrenen Zeynep “Annem bile bana tur bindiriyor” diyerek gözyaşları içinde isyan etmiş ancak Ozan buna rağmen yine Nuh deyip, peygamber dememişti.

Çiftin bu şekildeki yaşamının topluma kötü örnek olduğunu düşünen RTÜK üyelerinin sonunda istediği oldu. Çift, dizinin yarın (perşembe) ekrana gelecek olan yeni bölümünde nikah masasına oturuyor.

Yeni bölüm çiftin nikah masasındaki görüntüleriyle başlışyor. Yeni bölüm özetinde Ozan’ı nikah masasında oturtmayı başaran Zeynep’i bir sürprizle karşılaştığı aslında rüya gördüğü ortaya çıkıyor.



‘Sürpriz zamanlama’



Dizinin genel yönetmeni Müge Turalı, geçen günlerde Milliyet Televizyon dergisine yaptığı açıklamada çiftin evleneceğini belirtmiş ancak “Sürpriz bir zamanlama olmasını tercih ederiz” diyerek bu sezon mu yoksa yeni yayın döneminde mi çiftin evleneceği konusunda bilgi vermemişti.



‘Lübnanda da evliler’



Dizinin genel yönetmeni Müge Turalı, orijinal formatta çiftin medeni durumuyla ilgili bir yaptırım olmadığını belirtti. Son 1 yıldır senaryonun özgün bir yazar grubu tarafından kaleme alındığını belirten Turalı, “1 Erkek 1 Kadın yayınlandığı ülkelerin kültürel ve toplumsal yapılarına göre uyarlanabilen bir format... Bugüne kadar yayınlandığı ülkelerin bazılarında projenin oyuncuları hiç evlenmediler, bazılarında ise mesala Lübnan’da başından beri evliler. İzleyicilerimizden çiftimizin evlenmesi konusunda herhangibir talep almadık” açıklamasını yaptı.