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Behzat Ç'den sonra, Akbaba da evlendi!

Sevilen dizi Behzat Ç.'nin oyuncularından 'Akbaba' lakaplı Berkan Şal, Eylem Çalı ile dünya evine girdi

28 Mayıs 2012 23:16

Sevilen dizi Behzat Ç.'nin oyuncularından 'Akbaba' lakaplı Berkan Şal, Eylem Çalı ile dünya evine girdi.

 
 
Berkal Şal'ın nikah şahitliğini ise dizinin boşrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu yaptı.
 
 
Behzat Ç. dizininin ekibi, dizinin sevilen oyuncusu 'Akbaba'nın nikahında bir kez daha bir araya geldi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın gerçekleştirdiği nikahta Erdal Beşikçioğlu Berkan Şal’ın, Serhat Başar ise gelin Eylem Çalı’nın nikah şahitliklerini yaptılar.
 
 
Dizinin oyuncuları ve teknik çalışanlarını bir araya getiren nikahta gelin ve damadın heyecanları gözlerden kaçmadı. Nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından Beşikçioğlu evlilik cüzdanını geline verirken ömür boyu mutluluklar diledi.
 
 
 
 

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Behzat ÇAkbaba da evlendi

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