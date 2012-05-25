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Behzat Ç. yine RTÜK'e havale edildi

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'na yapılan 3 şikayet başvurusu RTÜK’e havale edildi.

25 Mayıs 2012 09:58

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, “İki kez ceza verdik, dikkatle izliyoruz” dediği, “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisine ilişkin olarak bakanlığına 3 şikayet başvurusu yapıldığını, bunları, gereği için RTÜK’e gönderdiğini açıkladı

Mielliyet'in haberine göre, MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, Star TV’de yayınlanan Behzat Ç. isimli diziyi bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Belen önergesinde Şahin’e, dizide polis rolü yapan, dolayısıyla dizinde devleti temsil eden karakterlerin, görev esnasında alkol aldığını, evli olmadıkları halde beraber yaşadıklarını ve Türk aile yaşam kurallarına uygun olmayan davranışlar sergilediklerini belirterek, “Bakanlığınız bu dizi hakkında herhangi bir inceleme yapmayı düşünüyor mu?” diye sordu.

Şahin, 18 Mayıs’ta TBMM’ye gönderdiği resmi yazıda, Behzat Ç. ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na 3 adet şikayet başvurusu yapıldığını belirterek, “Önergeye konu TV dizisi ile ilgili yapılan 3 adet şikayet başvurusu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na gönderilmiştir” dedi.

 

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İçişleri Bakanlığıİdris Naim ŞahinBülent ArınçBehzat çşikayetRTÜK

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