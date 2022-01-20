RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: RTÜK Başkanı'nın görevi Selçuk Tepeli'yi soru sorma hakkından etmek olamaz
"Siz ne zaman tarafsız olacaksınız sayın Şahin?"
20 Ocak 2022 13:27
RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, FOX Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatılmasına ilişkin olarak, "RTÜK Başkanı'nın görevi Selçuk Tepeli'yi soru sorma hakkından etmek olamaz" yorumunu yaptı.
RSF Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "RSF’den Erol Önderoğlu: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in görevi, derin ekonomik kriz ortamında FOXTV & Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli’yi soru sorma & ağır eleştiri yöneltme hakkından etmek, kendini de mahkeme yerine koymak olamaz. SİZ ne zaman tarafsız olacaksınız Sayın Şahin?" ifadesi kullanıldı.
Şahin Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
"Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır."