RTÜK üyesi Konuralp: RTÜK Başkanı'nın gece yarısı tweeti, iktidarı destekleyen yayıncı kuruluşların izlenirliliği olmadığının altını çiziyor; farkında değil

RTÜK üyesi Okan Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in FOX TV Ana Haber Sunucu Selçuk Tepeli'ye yönelik tweetini değerlendirdi. Konuralp, "RTÜK Başkanı'nın gece yarısı tweeti, iktidarı destekleyen yayıncı kuruluşların izlenirliliği olmadığının altını çiziyor; farkında değil" yorumunu yaptı.

Konuralp Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK Başkanı'nın gece yarısı tweeti, iktidarı destekleyen yayıncı kuruluşların izlenirliliği olmadığının altını çiziyor; farkında değil. Bu bağlamda, gazetecilik yapma kararlılığında olan kuruluşların baskılara rağmen güçlü etkisini de görüyoruz. Ki gazetecilik kazanacak, kazanır." ifadesini kullandı.

Şahin Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır."

TIKLAYIN | "Tarafsızlık, basın etiğinin gereğidir" diyen RTÜK Başkanı, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı