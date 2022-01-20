"Tarafsızlık, basın etiğinin gereğidir" diyen RTÜK Başkanı, FOX TV sunucusu Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştirerek özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararlanan patronların zenginleştiğini savundu. Selçuk Tepeli yayında “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslendi.