Rotterdam Başkonsolosluğu'ndan gurbetçilere çağrı: Erdoğan'a hakaret edenleri bize bildirin!

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'ndan Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerden, e-posta ya da sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yapanları ihbar etmeleri istendi. Almanya'da Merkel'in 'Erdoğan Şiiri'ni yazan komedyenin yargılanmasına izin vermesinin ardından Hollanda hükümeti, "dost ülke liderlerine hakareti suç sayan" yasanın iptaline ilişkin girişimlerde bulundu.

Hollanda'daki Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları dün bir elektronik posta adresinden (info.cgrotterdam@mfa.gov.tr) birer e-mail aldılar.

Başkonsolosluk; kuruluşların çalışanları, üyeleri ve onların yakınları ile ilişkide bulundukları vatandaşlara; kendilerine Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı, küçük düşürücü, nefret ve hakaret içeren mesajlar ulaşıp ulaşmadığını sordu.

Eğer bu yönde e-posta ya da sosyal medya mesajı ulaşmış ise, bunları yazanların isimleri ve kullandıkları ifadelerin 21 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar başkonsolosluğa iletilmesi istendi.

BBC Türkçe'nin ulaştığı Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu yetkilileri, konuyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Almanya, Türkiye'nin komedyen Böhmermann'a soruşturma talebine izin verdi

"Halkı birbirine düşüreceksiniz"

CHP Hollanda Birliği ise Rotterdam Başkonsolosluğu'nun gönderdiği e-postaya ve yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

Birlikten yapılan açıklamada, hiçbir insani ve evrensel karşılığı olmayan bu çağrının, Türkiye'yi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokacağı belirtildi.

Açıklamada, çağrının, "gurbet ellerde vatandaşları birbirine düşüreceği" savunuldu, çağrıdan vazgeçilmemesi halinde hukuki yollara başvurulacağı vurgulandı.

Hükümetten 'Erdoğan düzenlemesine' onay

Bu arada Hollanda hükümeti, "dost ülke liderlerine hakareti suç sayan" yasanın iptaline ilişkin öneriyi kabul etti. Hollanda'da yabancı liderlere hakaret suç olmaktan çıkarılıyor

Güvenlik ve Adalet Bakanı Ard van der Steur, parlamentoya gönderdiği mektupta, yasanın yürürlükten kaldırılacağını açıkladı.

Ard van der Steur, 100 yıldır neredeyse hiç gündeme gelmeyen 267 sayılı maddenin, ceza yasasından nasıl çıkarılacağının incelendiğini söyledi.

Hollanda'da hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman komedyen Böhmermann hakkında dava açması üzerine, bu yasanın iptali için bir önerge vermişti.

Yabancı liderlere hakaret edenlerin 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören yasanın iptaline ilişkin önerge, meclisteki partilerin çoğunun desteğini almıştı.

Önergeyi hazırlayan iktidar partisi milletvekili Joost Taverne, "Yurtdışındaki liderler, uzun kollarıyla bizim mahkemelerimizi kullanarak, temel Batı değerlerimizi baltalayamazlar" dedi.

Hitler şikayetçi olmuştu

Hollanda'da, dost ülke liderlerine hakareti suç sayan yasadan şikayetçi olan ilk kişilerden biri, Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'di.

Almanya 1930 yılında Hollandalı bir vaizin Hitler hakkında "dolandırıcı" dediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Vaiz savunmasında, "Hitler onu, bunu yapıyor olsa bile tamamen dolandırcı diye anılamaz" demiş, dava ceza ile sonuçlanmamıştı.

Yasa 1968 yılında ABD Başkanı Lyndon B. Johnson için de işletilmişti.

Hollandalı üniversite öğrencileri ABD'nin Vietnam'ı işgalini protesto etmek için "Katil Johnson" pankartları taşımış, o dönem üniversite öğrencisi olan gazeteci-yazar Geert Mak, pankart nedeniyle 200 gulden para cezasına çarptırılmıştı.

Hollandalı gençler bunun üzerine, "Moordenaaar (Katil) Johnson" yerine, "Molenaar (Değirmenci) Johnson" sloganını kullanmışlardı.