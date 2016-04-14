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Sosyal medyada "Erdoğan'a hakaret etti" iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

"Erdoğan’a hakaret" iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinden biri serbest bırakıldı

14 Nisan 2016 02:56

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri” iddiası ile gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 6 kişiden biri serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sosyal medya hesaplarında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, sosyal medya hesaplarından “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları” iddiasıyla bu sabah düzenlediği operasyonda Ramazan T., Yunus T., Mecnun T., Hasan C., Adil T. ve Müjdat T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde, gözaltına alınan 6 şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yunus T., Ramazan T., Adil T., Müjdat T. ve Hasan C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmet K. ise serbest bırakıldı.

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