Erdoğan'a hakaret davasında Gollum raporu: Özünde iyi biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filmindeki bir karakterin fotoğraflarını yan yana koyup, bunları sosyal medyada paylaşan Dr. Bilgin Çiftçi'nin yargılandığı davada bilirkişi raporları dosyaya eklendi.

Mahkemeye görüşlerini sunan bilirkişiler, kurgu bir eser olan filmde Gollum karakterini inceledi ve yüzüğü ele geçirmeden önceki hali Sméagol ile olan ilişkisi bağlamında raporlarını kaleme aldılar.

Bugün Evrensel gazetesinden Eda Yıldırım'ın haberiyle ortaya çıkan bilirkişi raporlarda detaylı analizler mahkemenin değerlendirmesini sunuluyor.

“Özünde iyi biri”

Ulaştığı bilirkişi raporlarına göre uzman psikolog Sercan Keçeli, raporunda Gollum'un "özünde iyi bir Sméagol olduğu da eserde sunulmaktadır" dedi.

Karakteri derinlemesine inceleyen Keçeli, "Son tahlilde eserde Gollum karakteri basitçe 'kötü' olarak nitelenemez, önemli olan Sméagol ile arasındaki değişimin dinamiğidir: yüzük ve sonuçları. Gollum'un mutlak kötü olmayan bir karakter olduğu izlenimi verilmektedir. Eser izleyiciyi genel geçer nitelemelerle Gollum'a sadece 'kötü' deme kolaycılığını bırakmaya davet etmektedir" diyor.

Bir diğer bilirkişi, Bilgi üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Esra Bilgiç de raporunda benzer bir noktaya dikkat çekiyor. Dokuz sayfalık detaylı bir rapor hazırlayan Bilgiç, Gollum ve Sméagol dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkein'in romanından uyarlanan filmle ilgili bir literatür taraması da sunuyor mahkemeye.

Bilgiç raporunda şöyle diyor: Literatür taraması ve film incelemesi neticesinde dava konusu görsellerde temsil edilen karakterin Gollum değil Sméagol olduğu, sözkonusu Sméagol karakterinin yüzüğün etkisi altına girmeden önce özünde bir 'Hobbit', olan iyi, barışsever, sadık ve olumlu çağrışımlara sahip bir karakter olarak kurgulandığı kanaatine varılmıştır."

"Gollum değil, Smeagol"

Bilgiç literatür taramasının yanı sıra, sanık Bilgiç'in Erdoğan'ın fotoğrafı ile yan yana kullandığı resimdeki karakterin Gollum değil Sméagol olduğunu, filmden aldığı ekran görüntüleriyle birlikte aktarıyor.

Aralık ayında yapılan duruşmanın dünya kamuoyunda da duyulmasıyla filmin yönetmeni Peter Jackson, film serisinin senaryo yazarları Fran Walsh ve Philippa Boyens ile yaptığı ortak açıklamada, Erdoğan'ın resmiyle karşılaştırılan karakterin Gollum değil, Smeagol olduğu söylemişti.

Mahkemenin Aralık ayında yapılan duruşmasında mahkeme bilirkişilerin konuyla ilgili inceleme yapmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davalı olduğu dosyada, sanık Bilgin Çiftçi'nin hakaret gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Bundan sonraki duruşma 12 Mayıs'ta yapılacak. BBC Türkçe'ye bilgi veren dava avukatlarından Hicran Danışman, bu duruşmada kararın çıkmasını beklediklerini belirtiyor.