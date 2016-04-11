Kurtulmuş: 'Erdoğan şiir'ini yazanın Alman yasalarına göre Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanmasını isteriz

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Alman komedyen ve sunucu Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiire ilişkin, “Hiçbir şekilde basın özgürlüğüyle açıklanamaz. Açık bir şekilde ağır bir hakarettir. 78 milyon vatandaşa hakaret anlamına gelir. Türkiye olarak bu edepsiz derhal Alman yasaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı’na hakaretten yargılanmasını isteriz. Bir siyasi baskı ortaya koyuyor değiliz. Dolayısıyla evet bu kişi ağır bir insanlık suçu işlemiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'den nota

Türkiye, ZDF kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir okuyan Böhmermann hakkında inceleme başlatılması talebiyle nota vermişti.

Mainz Savcılığı’ndan inceleme

Böhmermann’ın ‘Neo Magazin Royale‘ adlı programında okuduğu şiir Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF’te geçen perşembe günü yayınlanmış, ardından kanal söz konusu parodinin ZDF'in kalite ve mizah anlayışı ile bağdaşmadığı gerekçesiyle programı internetteki arşivinden çıkartmıştı.

Spiegel Online'a konuşan Mainz Başsavcısı Andrea Keller, Böhmermann hakkında yabancı kurum ve devlet adamlarına hakaret şüphesi üzerine inceleme başlatıldığını söylemişti.

“Yabancı devlet adamlarına hakaretten 3 yıl hapis cezası”

Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi, yabancı devlet adamlarına hakaret kapsamında 3 yıla varan hapis cezası öngörüyor. Mainz Savcılığı dün de Böhmermann'a yönelik yirmi kişisel suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

“İnsanlık suçu işlemiştir”

Bugün Şanlıurfa gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, basın özgürlüğü fikir özgürlüğü eyvallah. En aykırı fikri söylesin. Ama hiç kimse, hele halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı için ağza alınmayacak bir şekilde hakaretler etmesi, saydırması kabul edilemez. Hiçbir şekilde basın özgürlüğüyle açıklanamaz. Açık bir şekilde ağır bir hakarettir. 78 milyon vatandaşa hakaret anlamına gelir. Türkiye olarak bu edepsiz derhal bir Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmasını isteriz. Asla bir siyasi baskı ortaya koyuyor değiliz. Dolayısıyla evet bu kişi ağır bir insanlık suçu işlemiştir. Edepsizliğin bütün sınırlarını aşmıştır.”