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Dünya
Deutsche Welle

‘Erdoğan şiiri‘ krizi sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili okuduğu aşağılayıcı şiir nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen ve sunucu Jan Böhmermann ile ilgili yeni gelişmeler medyaya yansıdı.

08 Nisan 2016 18:58


Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili okuduğu aşağılayıcı şiir nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen ve sunucu Jan Böhmermann ile ilgili yeni gelişmeler medyaya yansıdı.

Der Spiegel dergisi, Böhmermann'ın Erdoğan şiiri nedeniyle Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier ile temas kurmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını yazdı. Speigel'in özel haberine göre Böhmermann Altmaier'e twitter üzerinden gönderdiği direkt mesajda, ‘hiciv sınırlarının yoklanmasına izin verilen, bunun istendiği ve toplumsal tartışma unsuru yapıldığı bir ülkede yaşamak istediğini‘ belirterek, ‘kendi durumum için yardım değil, tartışmalı da olsa sanatsal girişimim ve konumumun dikkate alınmasını istiyorum‘ mesajı gönderdi.

Altmaier'in Böhmermann'a döneceğini yazdığı, ancak bir daha temas kurmadığı belirtildi. Der Spiegel, bu olaydan bir gün sonra hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in, Başbakan Merkel'in Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi hakkındaki açıklamayı yaptığını hatırlattı.

Türk hükümetinin bu telefon görüşmesinde Böhmermann ve ZDF'e karşı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargı yoluna başvurabileceği işareti verdiği, ancak sonradan konunun bir daha gündeme getirilmediği belirtildi.

Mainz Savcılığı, Böhmermann'a karşı yirmi kişisel suç duyurusu yapıldığını, ZDF yönetimine karşı da suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmiş ve soruşturmanın sürdüğü açıklaması yapmıştı.

Ödül törenine katılmayacak

Diğer yandan 2013 yılında yayınlanan bir hiciv programı nedeniyle Grimme Ödülü'ne layık görülen Jan Böhmermann'ın cuma akşamı Marl kentinde düzenlenecek ödül törenine katılmayacağını bildirdiği açıklandı. Böhmermann Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şimdiye kadar inandığım herşey hakkında sarsılmış hissediyorum. Ekibim ve ben bu akşam Marl'da kutlamaya katılamayacağımız için anlayışınızı rica ediyoruz“ ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın eski maliye bakanı Yannis Varufakis'in Almanya'ya orta parmağını gösterdiği bir video yayınlayarak 2013 yılında büyük yankı uyandıran Böhmermann, kamuoyunda birkaç günlük yaşanan şaşkınlık ve Varufakis'in videonun sahte olduğunu açıklamasının ardından görüntünün manipüle edildiğini söylemiş, ancak manipülasyonun nasıl yapıldığının gösterildiği videonun da manipüle edildiği ortaya çıkmıştı. Bu karmaşık ve başarılı hicvin temel mesajı ise medyanın ne kadar kolay manipüle edilebileceği idi.

Ödülü veren Grimme Enstitüsü, Böhmermann'ın cuma akşamki törene katılmayacağını doğruladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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