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Aydınlardan yeni bildiri: 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu kaldırılsın

“Cumhurbaşkanı tüm yurttaşlara koruma sağlayan yasa hükmüyle yetinsin”

20 Nisan 2016 14:08

Aralarında yazar, akademisyen, gazeteci, aktivist ve sanatçıların bulunduğu 45 aydın,  'Cumhurbaşkanı'na hakaret'e dört yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Aralarında Hasan CemalOya Baydar, Aydın Engin, Ahmet İnsel, Nurcan Baysal, Ümit KıvançAyşegül Devecioğlu, Gülseren Onanç, İbrahim Betil, Şanar Yurdatapan ve Gençay Gürsoy'un  da bulunduğu imzacılar, 299. maddenin şu an iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’nin önünde olduğunu hatırlatarak, söz konusu maddenin istismara son derece açık olduğunu, AİHM kararlarını ve Anayasa’yı açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

45 yazar, akademisyen, aktivist ve sanatçı tarafından imzalanan ortak bildiride şöyle dendi:

 

“Cumhurbaşkanı tüm yurttaşlara koruma sağlayan yasa hükmüyle yetinsin”

 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamı, ülkedeki vatandaşların birliğini temsil eder ve anayasanın uygulanmasını gözetir. Devletin tepesinde bulunan yöneticilerin eleştirilere daha fazla muhatap olmaları doğaldır. Ancak, sırf cumhurbaşkanlığı sıfatı dolayısıyla bir kişiye aşırı koruma sağlayarak insanların hapse atılmasına yol açan Türk Ceza Kanununun 299. maddesi istismara açık şekilde uygulanmakta, evrensel insan hakları ilkelerine aykırı olan bu yasa, bizzat korumaya alınan makam tarafından keyfi olarak kullanılarak, ifade ve basın özgürlüğünü engelleyerek birçok insanı mağdur etmektedir.  AİHM kararları ve Venedik Komisyonu ilkelerine tamamen aykırı olan bu yasa maddesi, bir ulusal yasa ile bir uluslararası yükümlülüğün çatışması halinde ikincisinin geçerliği olacağını söyleyen anayasanın 90/5 maddesini de açıkça ihlal etmektedir.

 

‘TCK 299 şu anda iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi önündedir’

 

Biz aşağıda imzası bulunanlar; Anayasa Mahkemesi’nin AİHM kararlarını, Venedik Komisyonu ilkelerini ve Anayasa’nın 90/5 maddesini de göz önünde bulundurarak hukuka aykırı olan TCK 299 no’lu maddeyi iptal etmesini, hukukun üstünlüğü gereği olarak talep ediyor, Cumhurbaşkanlığı makamının eleştiriye karşı tahammülü geniş tutmasını ve bütün yurttaşlara koruma sağlayan yasa hükümleriyle yetinmesini istiyoruz.”

 

İmzacılar:

 

Ahmet Dindar, Ahmet İnsel, Ahmet Ümit, Aydın Engin, Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Celal Korkut, Cengiz Aktar, Dilek Gökçin, Ercan İpekçi, Ergin Cinmen, Ferhat Kentel, Ferhat Tunç, Fikret Başkaya, Gaye Boralıoğlu, Gülseren Onanç, Gencay Gürsoy, Gürhan Ertür, Halim Bulutoğlu, Hasan Cemal, İbrahim Betil, İbrahim Sediyani, İslam Özkan, Kuban Kural, Mahmut Konuk, Nazar Büyüm, Necmiye Alpay,Nesrin Nas, Neşe Yaşın, Nurcan Baysal, Orhan Alkaya, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Laçiner, Perihan Mağden, Reha Ruhavioğlu, Selma Köroğlu, Şahin Alpay, Şanar Yurdatapan, Umur Çoşkun, Ümit Kıvanç, Yalçın Ergündoğan, Yasin Altıntaş, Zeynep Tanbay. 

 

ETİKETLER

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