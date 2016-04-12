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İngiltere'de 'Erdoğan'a hakaret' içerikli şiir yarışması!

Yarışma The Spectator dergisinin yazarı Douglas Murray tarafından düzenleniyor

19 Nisan 2016 09:08

İngiliz The Spectator dergisinin yazarı Douglas Murray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'hakaret içerikli' şiir yarışması düzenledi. İngiliz yazarın derginin internet sitesinden duyurduğu etkinlikte Erdoğan'la ilgili ilk şiiri kendisi yazdı.

Cumhuriyet'ten Artuğ Ermiş ve Baran Mutkilioğlu'nun haberine göre, Murray yazdığı şiirin altına, ''Ben özgür bir şekilde doğmuş İngliz asıllı bir adamım. Biz despotların kuralları altında yaşamayız. Bu düşünceyle geçtiğimiz hafta sonunu Erdoğan hakkında kaba şiirler yazarak geçirdim ve şimdi tüm okurlarımı bu şiir yarışmasına davet ederek bana katılmalarını istiyorum. Eğer siz de Erdoğan hakkında şiir yazmak isterseniz, bizimle mail yoluyla irtibat kurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'hakaret içerikli' şiir yarışmasının kazananı 23 Haziran'da açıklanacaktır' ifadelerini not düştü.

Murray'nin bu girişimini resmi Twitter adresinden paylaşan The Spectator, şu ifadelere yer verdi:

'Erdoğan'a hakaret içerikli' şiir yarışmasını takdim ediyoruz. Kayıtlar başlamıştır.

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