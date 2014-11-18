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Dünya

Rosetta'nın kuyruklu yıldızı ne kadar büyük?

4100 metre genişliğindeki kuyruklu yıldızın boyutu, Avrupa’daki bazı büyük şehirlerin boyutlarıyla karşılaştırıldı

18 Kasım 2014 16:02

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency, ESA) Rosetta görevine Philae uydusu olmadan devam ederken, kuyruklu yıldızla ilgili yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Rosetta’nın kuyrukluyıldızı, ya da tam adıyla 67P/Çuryumov-Gerasimenko geçtiğimiz haftadan beri tüm insanlığı heyecanlandırdı.

Philae modülünün kuyrukluyıldıza inmesi sevinçle ve saatlerce izlenirken, sonrasında pilinin bitmesi olumluz gelişmelerden biri oldu.

Rosetta görevi hala sürüyor; ESA’daki bilim insanları Philae’nin pili bitmeden önce gönderdiği bilgileri analiz ediyor ve her gün, kuyrukluyıldızla ilgili önemli verileri paylaşıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, ESA’dan en son yapılan açıklamada, kuyrukluyıldızın büyüklüğüyle Avrupa’daki bazı büyük şehirlerin karşılaştırılması yapıldı. İşte 4100 metre genişliğindeki kuyrukluyıldızın boyutlarını daha iyi anlamanızı sağlayacak o grafikler…

 

Londra:

 

Madrid:

 

Roma:

 

Amsterdam:

 

Paris:

 

Darmstadt:

 

 

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