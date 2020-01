Rock'n Coke için geri sayım başladı

Türkiye'nin en geniş çaplı açık hava festivali Rock n' Coke, 2013 yılına damgasını vuracak sahne performansları, değişik müzik dışı aktiviteleriyle festivalde katılımcılara eşsiz bir haftasonu yaşama fırsatı sunuyor.



Bugüne dek birçok ülkelerden 650’den fazla müzisyeni ağırlayan Rock’n Coke Festivali, bu sene 10. yaşını kutluyor. Sahne alacak sanatçıların sayısını yüzde 70 artırarak, festival tutkunlarına 5 farklı sahneden seslenecek olan Rock’n Coke 2013, yüzden fazla müzik dışı etkinlikle bambaşka bir festival deneyimi sunacak.

Festivalde birbirinden iyi sanatçı ve grupların yanı sıra; oyunlar, davul, dans, sirk, jonglörlük, atık kağıttan dönüşüm gibi atölyeler ve Yaşayan Kütüphane gibi birbirinden farklı aktivitelerde deneyim seçenekleri de olacak.

Arctik Monkeys ve Hurts ilk kez Rock n' Coke'da

Yaptıkları müzikler milyonlarca dinleyici tarafından yakından takip edilen Arctic Monkeys ve Hurts, Türkiye’de ilk defa Rock’n Coke Sahnesi’nden Türk dinleyicilerine seslenecek. Rock’n Coke Sahnesinde festival katılımcılarına sınırsız müzik keyfi yaşatacak olan diğer gruplar arasında, Editors, Primal Scream, Within Temptation ve muhteşem performanslarıyla The Prodigy ile Jamiroquai yer alacak. Rock’n Coke Sahnesinde yankılanacak Türkçe müziğin sahipleri ise, Teoman, Aylin Aslım, maNga, Duman, Büyük Ev Ablukada ve Rebel Moves olacak.



Coca-Cola Zero Sahnesi ise, Can Bonomo, Replikas, Yasemin Mori, Ayyuka, The Ringo Jets ve Melis Danişmend gibi yerli müziğin önde gelen isimlerini ağırlayacak. Müziğin yükselen isimleri, Triggerfinger, Palma Violets, Maximo Park, La Roux, Skindred, Oi Va Voi, Sela Sue ve Ellie Goulding de Coca-Cola Zero sahnesinden festival katılımcılarını coşturacak.

Müzikte sınır yok

Dünya müziğini keşfetmek isteyenler için, Güney Amerika’dan Balkanlara kadar çok geniş bir coğrafyanın melodileri Festival’deki Keşif Sahnesi’nde yankılanacak ve müziğin sınırlarını ortadan kaldıracak.



İstanbul’un müziğine yön verenlerin özel seçkilerinden oluşan Şehir Sahnesi’nin yanı sıra; 24 saat kesintisiz müziğin adresi Party Arena olacak.

Biletlerin Biletix'te

Rock’n Coke 2013’te sahne alacak sanatçılar da dahil olmak üzere, her türlü bilgi www.rockncoke.com web sitesi üzerinden takip edilecek. Biletler ise www.biletix.com‘dan satın alınabilecek. Rock’n Coke’ta normal dönem tam - kombine 140 TL, kombine + kamp biletleri ise 180 TL’den satışta. Öğrenci biletlerinin fiyatı ise, kombine 100 TL, kombine + kamp 120 TL’den satışta. Biletix’te tükenen sınırlı sayıdaki son erken avantajlı biletler ise öğrencilere özel indirimlerle www.rnckampus.com adresi üzerinden ulaşılabilecek olan Rock’n Coke Kampüs temsilcilerinden satın alınabilir.