Dinç kalmak için Rock dinleyin!

Modern hayatla başa çıkmakta özellikle şu sıcak ve uzun yaz günlerinde bazen zorlanıyor olabiliriz. Biraz uyuşuk, dalgın ya da halsiz hissettiğimiz zamanlarda ise imdadımıza uzmanların çok basit bazı canlandırıcı önerileri yetişiyor.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Central London Üniversitesi’nden Dr. Chamarro Premuzic, verimliliğimizi arttırmak için gün içinde yapabileceğimiz şeyleri sıraladı:

1. Her gün 11.30’da kısa bir süre yüksek sesle bir Rock parçası dinleyin.

2. İhtiyacınız olduğunu hissettiğinizde, kendinize kısa bir şekerleme için izin verin.

3. Biraz endorfin salgılamak için, öğlen yemek yemeye ya da buluşmalarınıza giderken yürümeye çalışın.

4. Yazı yazarken değişik renkler kullanın.

5. Arada beş dakikalığına sosyal medyaya göz atın.

6. Bir hobi edinmek kendinize olan güveninizi arttırır. Hem de işe gitmek gibi ‘yapılması gereken’ bir şeyi, hayatınızda zevk aldığınız başka bir şey olduğunda daha kolay yapabilirsiniz.

7. Gün içinde yapacağınız şeyler listesini yazmayın, onun yerine küçük resimlerle tasvir edin.

8. Yatakta her zaman yattığınızın tersi yönde yatın.

9. Öğleden sonra 3 gibi, bir parça meyve yiyerek enerjinizi tazeleyin.

10. Yılbaşı kararlarının bir benzerini Temmuz ayında da alıp uygulamaya çalışın.

11. Pek çok durumda aklınıza gelecek bir ‘mantra’ geliştirin.

12. Sevdiğiniz bir çocuk kitabını okuyarak hayal gücünüzü çocukken olduğu gibi canlandırın.