Rock 'n Coke'ta 4 yeni grup kesinleşti

6-8 Eylül tarihlerinde Hezarfen Havaalanı'nda gerçekleştirilecek Rock 'n Coke, bu yıl da dünyanın en güçlü rock müsizyenlerini sahneye çıkarıyor. Daha önce Arctic Monkeys, Hurts, Editors, Klaxons, Ellie Goulding, La Roux isimleriyle heyecanlandıran Rock 'n Coke'ta, 4 yeni isim daha açıklandı.

29 Haziran'daki İstanbul konseri iptal edilen Prodigy, Rock 'n Coke sahnesinde olacak. Melodik siyah-metal müziğin güçlü temsilcilerinden Within Temptation'ın da bu yıl sahne alacağı kesinleşti. Bunlardan başka Jamiroquai ve Dub FX de festivale katılıyor.

Türkiye'nin en büyük açık hava müzik etkinliği olan festivalde ayrıca Melis Danişmend, Yasemin Mori, Replikas, Rebel Moves, Aylin Aslım, Mabel Matiz, Büyük Ev Ablukada gibi yerli isimler de hayranlarıyla buluşacak.