T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Rock 'n Coke'ta 4 yeni grup kesinleşti

Aralarında Within Temptation ve The Prodigy'nin de olduğu 4 grubun daha Rock 'n Coke'da sahne alacağı kesinleşti

30 Temmuz 2013 14:49

6-8 Eylül tarihlerinde Hezarfen Havaalanı'nda gerçekleştirilecek Rock 'n Coke, bu yıl da dünyanın en güçlü rock müsizyenlerini sahneye çıkarıyor. Daha önce Arctic Monkeys, Hurts, Editors, Klaxons, Ellie Goulding, La Roux isimleriyle heyecanlandıran Rock 'n Coke'ta, 4 yeni isim daha açıklandı.
 
29 Haziran'daki İstanbul konseri iptal edilen Prodigy, Rock 'n Coke sahnesinde olacak. Melodik siyah-metal müziğin güçlü temsilcilerinden Within Temptation'ın da bu yıl sahne alacağı kesinleşti. Bunlardan başka Jamiroquai ve Dub FX de festivale katılıyor.
 
Türkiye'nin en büyük açık hava müzik etkinliği olan festivalde ayrıca Melis Danişmend, Yasemin Mori, Replikas, Rebel Moves, Aylin Aslım, Mabel Matiz, Büyük Ev Ablukada gibi yerli isimler de hayranlarıyla buluşacak.
 

ETİKETLER

rock n cokefestivalrockkonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24