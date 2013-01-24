Rober Koptaş: Güler'in İçişleri Bakanı olması Türkiye için büyük ayıp!

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla aile avukatları tarafından yargılanması istenilen 24 kamu görevlisinden biri olan Muammer Güler'in yeni İçişleri Bakanı olmasını eleştirdi. Koptaş, "AKP, soruşturulması gereken isimleri terfi ettirmekte ve onları önemli görevlere getirmekte hayli ısrarlı görünüyor" dedi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş'ın Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Valisi olan Muammer Güler'in İçişleri Bakanlığına atanması hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"AK Parti, Hrant Dink cinayetinde haklarında şüpheler ve soru işaretleri olan, soruşturulması gereken isimleri terfi ettirmekte ve onları önemli görevlere getirmekte hayli ısrarlı görünüyor. Bu ısrar ise Başbakan’ın ve siyasi iktidarın, Türkiye’nin yakın tarihinin bu belki de en kritik olayını asla umursamadığını, onu çözmekle, arkasındaki odakları açığa çıkarmakla zerre ilgilenmediğini gösteriyor. Dink ailesinin ve Agos’un avukatları, Şubat 2012’de ‘yardım ve yataklık’ ile ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ nedeniyle, AK Parti Milletvekili Muammer Güler ile Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah’ın da aralarında bulunduğu 24 kamu görevlisi hakkında dava açılmasını talep etmişti. Sırf bu dilekçede dile getirilen kanıt ve şüpheler bile, Muammer Güler’in herhangi bir yüksek göreve atanmak bir yana, siyasi kariyerini dahi sonlandıracak önemdeyken, memlekette içişleri bakanlığını üstlenecek başka kimse yokmuş gibi, Muammer Güler’in bakan atanması, ne akla ne izana sığıyor.

'Video kayıtları silinirken valiydi'

Muammer Güler, Hrant Dink, 2004 yılında İstanbul Valililiği’ne çağırılıp MİT mensupları tarafından tehdit edildiğinde İstanbul valisiydi. Cinayet hazırlıkları yapıldığı İstanbul valisiydi. Trabzon Emniyeti’nden İstanbul Emniyeti’ne Şubat 2006’da Yasin Hayal’in Hrant Dink’e karşı ses getirici eylem hazırlığında olduğu yazısı gittiğinde İstanbul valisiydi. Cinayetin ardından en kritik deliller, video kayıtları silinirken İstanbul valisiydi. Bütün bu süreçte Dink’i korumayan, aksine onun ölümüne zemin hazırlayan devlet görevlilerinin en başında gelen isimlerden biridir kendisi. Onun İçişleri Bakanı olması, Türkiye için büyük bir ayıbı işaret ediyor. Ama Dink cinayeti davasında biz bugüne kadar ayıptan başka bir şey görmedik. Bu da, o ayıplar deryasında yeni bir damla oldu işte. Vatana millete hayırlı olsun."