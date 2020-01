Rober Koptaş: Güler'in İçişleri Bakanı olması Türkiye için büyük ayıp!

Kapusuz: Kabine değişikliğine ihtiyaç görmüyorum

Başbakan Erdoğan'ın, kabinede yaşanabilecek olası değişiklikler konusunda, 'Her an her şey olabilir' sözlerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Kapusuz, 'ihtiyaç yok' diyerek yanıtladı