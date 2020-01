Kapusuz: Kabine değişikliğine ihtiyaç görmüyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, "Takdir Başbakan'a aittir. Ama ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. Kabine değişikliğine ihtiyaç görmüyorum" dedi.

Manisa İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının "Kabinede değişikliğe ihtiyaç var mı?" sorusuna cevap veren Kapusuz, ilk olarak AKP iktidarı ve AKP hükümetlerinin yollarına başarıyla devam ettiğini ifade etti.

Hükümette bir değişikliğe ihtiyaç olup, olmadığı konusunun yetkili makamının, tek söz sahibi olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiren Kapusuz, "Takdir ona aittir. Ama ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. Kabine değişikliğine ihtiyaç görmüyorum" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kabinede yaşanabilecek olası değişiklikler konusunda, "Her an her şey olabilir" sözleriyle revizyon sinyali vermişti.

Kapusuz, Fransa'nın başkenti Paris'te biri PKK'nın kurucusu 3 kadının infaz edilmesiyle ilgili olarak ise "Doğrusu ne zaman Türkiye'de iyi şeyler olmaya, bazı konularda müspet adımlar atılmaya başlansa, üzülerek ifade etmek lazım ki, bunu sabote etmek isteyen birçok çevre bazı eylemlere girişmiştir. İstenmeyen şeyler yaşanmıştır. Kim olursa olsun ölmek ve öldürmekle elde edilecek bir şey söz konusu değildir.

Ancak tabi biz olayın ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey, kamuoyuna açıklanan yabancı bir ülkede gerçekleştirilmiş bir infaz var. Bu infazın yapıldığı yer ile ilgili olarak özel şifreli girilip, çıkılabildiği, kontrollü olduğu, onun dışında girip, çıkmanın mümkün olmadığı ifade ediliyor. Tabi o ülkenin güvenlik birimleri bir çalışma yapıyor, açıklama yapacak" dedi.