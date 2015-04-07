Rize'de Demirtaş standı açtığı için saldırıya uğrayan öğretmen 1. sıradan HDP adayı

Rize'de Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için açtığı stantta saldırıya uğrayan, emekli öğretmen Necmettin Durmuş, HDP'nin Rize'de 1. sıra adayı oldu.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Rize'de Selahattin Demirtaş kent merkezindeki Memişağa Parkı'na stant açan ancak bu esnada bir grup gencin önce sözlü sonra fiziki saldırısına uğrayan emekli öğretmen Necmettin Durmuş bu olayda hafif şekilde yaralanmıştı.

Olay sırasında “standı 5 dakika içerisinde kaldırmadığı takdirde bunu canıyla ödeyeceği” yönünde tehdit alan Durmuş, daha sonra olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada polisleri eleştirmiş ve olaydan bir gün önce evine gelen polisin 'Sen ikna olmadın mı' diye sorduğunu ve saldırının polis organizasyonu olduğunu iddia etmişti.