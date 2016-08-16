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Spor

Rio'da 2 madalya, bir evlenme teklifi

Rio'da iki sporcu da tramplen atlamada madalya kazandı

16 Ağustos 2016 11:41

Brezilya'da Rio'da devam eden olimpiyat oyunlarında kadınlar 3 metre tramplen atlamada ikinci olan Çinli sporcu He Zi'ye 3 metre tramplen atlamada bronz madalya kazanan 30 yaşındaki erkek arkadaşı Qin Kai, madalya töreni sırasında evlenme teklifinde bulundu.

Gümüş madalya kazanan 25 yaşındaki He Zi, ödülünü almak için çıktığı platformda hiç ummadığı bir sürprizle karşılaştı. Erkekler 3 metre tramplen atlamada bronz madalya kazanan 30 yaşındaki erkek arkadaşı Qin Kai, tören sırasında He Zi'nin yanına gelip diz çöktü ve yüzlerce seyirci karşısında evlilik teklif etti.

Gözyaşlarını tutamayan He Zi, Qin Kai'nin teklifine olumlu yanıt verdi.

Bu olayı hiç beklemediğini ve çok şaşırdığını vurgulayan He Zi, 6 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşını sevdiği ve güvendiği için teklifi kabul ettiğini söyledi.

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