Rio'da kadınlar maraton yüzmede zafer Hollanda'nın

2016 Rio Olimpiyat Oyunları kadınlar maraton yüzmede, Hollandalı Sharon van Rouwendaal altın madalyaya ulaştı.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana Sahili'ndeki açık sularda 10 kilometre mesafede gerçekleştirilen kadınlar maraton yüzmede madalyalar dağıtıldı.
Yarışı 1 saat 56 dakika 32 saniyeyle ilk sırada tamamlayan Hollandalı Van Rouwendaal, altın madalyanın sahibi oldu.
Eurosport'taki habere göre, müsabakayı ikinci sırada bitiren Fransız Aurelie Muller, bitiş noktasında İtalyan rakibi Rachele Bruni'ye müdahalede bulunduğu için diskalifiye edildi.
Bu diskalifiyenin ardından Bruni, 1.56.49'luk derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.
Brezilyalı Poliana Okimoto ise 1.56.51'lik süresiyle üçüncü sırayı alarak ev sahibi ülkeye bronz madalya kazandırdı.