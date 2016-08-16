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Spor

Finalde kaybeden milli güreşçi Rıza Kayaalp Rio'da gümüş madalya kazandı

Rıza Kayaalp, Kübalı rakibi Mijaín López'e finalde yenildi

16 Ağustos 2016 03:29

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda final için mindere çıkan milli güreşçi Rıza KayaalpKübalı rakibi Mijaín López'e 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Venezuelalı rakibi Caraballo Cabrera'yı teknik üstünlükle, Azeri Sabah Shariati'yi 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli Güreşçi'nin yarı finaldeki rakibi Alman Eduard Popp'tu. Rıza, Popp'u 8-0 yenerek finale yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak final maçı öncesi başarı dilemişti.

 

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