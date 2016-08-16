Finalde kaybeden milli güreşçi Rıza Kayaalp Rio'da gümüş madalya kazandı

Erkekler grekoromen stil 130 kiloda final için mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kübalı rakibi Mijaín López'e 6-0 yenilerek gümüş madalya kazandı.
Venezuelalı rakibi Caraballo Cabrera'yı teknik üstünlükle, Azeri Sabah Shariati'yi 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milli Güreşçi'nin yarı finaldeki rakibi Alman Eduard Popp'tu. Rıza, Popp'u 8-0 yenerek finale yükselmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak final maçı öncesi başarı dilemişti.